Cede ponte sospeso in Cina, 5 morti e oltre 20 feriti: in un video i turisti aggrappati per non precipitare

Cinque morti e oltre 20 persone ferite, due delle quali in modo grave. È il bilancio del cedimento parziale di un ponte sospeso nell’area panoramica di Xiata, nello Xinjiang, in Cina. Video diffusi in rete mostrano il ponte inclinato su un lato e i turisti aggrappati alla parte ancora sospesa, nel tentativo di mettersi in salvo e non precipitare nel fiume sottostante.

Ponte crollato in Cina: alcuni frame dei video pubblicati sui social.

Cinque morti e più di 20 feriti. È il bilancio del cedimento parziale di un ponte sospeso nell'area panoramica di Xiata, nella contea di Zhaosu, nello Xinjiang, popolare meta turistica ed escursionistica che si trova nel remoto ovest della Cina.

Secondo l'emittente statale "Cctv", intorno alle 18.00 di ieri, mercoledì 6 agosto, un cavo del ponte avrebbe improvvisamente ceduto, facendo inclinare bruscamente la struttura e facendo precipitare nel fiume sottostante 29 persone.

Ventiquattro sono rimaste ferite, due in modo grave, e sono state trasportate in ospedale. Video diffusi sulla piattaforma Douyin mostrano il ponte inclinato su un lato e turisti aggrappati alla parte ancora sospesa, nel tentativo di mettersi in salvo.

Nei filmati si vedono due persone sdraiate a terra sotto il ponte; in un altro un ferito adagiato su una tavola di legno, mentre un terzo mostra persone che trasportano una barella improvvisata lontano dal luogo dell'accaduto.

Il governo centrale ha inviato una task force sul posto dell'incidente per supervisionare le indagini e il trattamento dei feriti. L'ufficio turistico di Zhaosu ha annunciato che l'area è stata temporaneamente chiusa per consentire alle autorità di effettuare un'ispezione.

Una guida turistica ha raccontato che al momento dell'incidente si trovava insieme a un gruppo di turisti nella zona. "Insieme a noi c'era anche un soldato della marina e si è subito recato in soccorso dei feriti", ha raccontato. Ha aggiunto che anche il suo gruppo ha contribuito alle operazioni e ha espresso la speranza che i feriti si riprendano presto.

Le cause dell'incidente non sono ancora note ma alcuni esperti, intervistati dai media esteri, stanno già ipotizzando possibili difetti di progettazione o manutenzione del ponte. Sui social media cinesi diversi utenti stanno parlando dell'accaduto, chiedendo controlli più severi sulla sicurezza delle strutture turistiche della regione.

L'area panoramica di 65 chilometri quadrati di Xiata vanta un paesaggio naturale che comprende un passo di montagna, una valle e un fiume, ma anche le rovine di un'antica città.