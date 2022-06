Bimbo lasciato per diverse ore in auto sotto il sole: Kayden muore a soli 3 mesi Un bambino di tre mesi a Upper Saint Clair, in Pennsylvania, è morto dopo essere stato lasciato nell’auto dei genitori per “diverse ore”.

A cura di Biagio Chiariello

Un bambino di tre mesi, Kayden Nguyen, è morto dopo essere stato lasciato nell'auto dei suoi genitori "per diverse ore" in Pennsylvania. Le autorità sono intervenute a Upper Saint Clair, nella contea di Allegheny alle 17:00 di giovedì 16 giugno, dove hanno trovato un bambino privo di sensi. Quel giorno le temperature hanno raggiunto i 33 °C, secondo il National Weather Service. Gli sforzi per salvarlo sono falliti e il piccolo è stato dichiarato morto sul posto, secondo i funzionari. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta, secondo la dichiarazione della polizia: "Le autorità di Upper Saint Clair hanno stabilito che il bambino è stato lasciato all'interno del veicolo di un genitore per diverse ore".

Kayden Nguyen è il quinto bambino a morire in un'auto lasciata sotto il sole quest'anno negli Stati Uniti, secondo KidsAndCars.org, e in media, 38 bambini all'anno muoiono in circostanze simili. Un piccolo di un anno è deceduto il 19 maggio dopo essere stato trovato in un veicolo fuori da un asilo nido di Memphis, nel Tennessee. All'inizio di quel mese, una bambina di otto mesi è morta dopo essere stata lasciata in macchina per ore mentre suo padre veniva arrestato in una stazione di polizia in Georgia.

La temperatura interna di un'auto può salire rapidamente, con l'80% dell'aumento della temperatura totale che si verifica nei primi 30 minuti in cui un bambino è all'interno di un'auto. Le temperature all'interno dell'auto possono spesso superare quelle esterne fino a 50 gradi. I Centers for Disease Control (l'organismo di controllo sulla sanità pubblica negli USA) affermano che non è mai sicuro lasciare i bambini incustoditi in un'auto con qualsiasi condizione atmosferica, anche con il finestrino aperto.