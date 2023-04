Bimbo di 6 anni portò la pistola in classe e sparò alla maestra, la madre arrestata tre mesi dopo La 25enne è stata incriminata per la sparatoria in classe alla Richneck Elementary School di Newport News, in Virginia. La donna è accusata di abbandono di minore e di aver lasciato un’arma da fuoco incustodita.

A cura di Antonio Palma

Si è consegnata alle autorità ed è stata posta in stato di arresto la madre del bambino statunitense di 6 anni che nel gennaio scorso portò a scuola una pistola carica e sparò alla sua maestra ferendola gravemente. "La signorina Deja Taylor si è consegnata al penitenziario di Newport News in merito alla sparatoria del 6 gennaio 2023, verificatasi nella Scuola elementare Richneck", ha riferito infatti una nota del dipartimento di polizia locale.

La scelta di consegnarsi alle autorità dello Stato Usa della Virginia era stata annunciata già nelle scorse ore dai legali della donna dopo che lunedì la 25enne è stata incriminata da un gran giurì per la sparatoria in classe alla Richneck Elementary School di Newport News, in Virginia. La donna è accusata di abbandono di minore e di aver lasciato incautamente un'arma da fuoco incustodita mettendo in pericolo un bambino.

Suo figlio trovò la pistola carica in casa, dove era regolarmente detenuta, e la portò a scuola dove sparò all'insegnante di prima elementare Abigail Zwerner. Il proiettile è passato attraverso la mano dell'insegnante entrando poi nel suo petto. Da allora la maestra si è ripresa ma ha fatto causa alla scuola per 40 milioni di dollari.

"Ricordo che mi ha puntato contro la pistola, ricordo l'espressione sul suo viso, ricordo che la pistola ha sparato È qualcosa che non dimenticherò mai. Mi ha cambiato la vita", ha dichiarato di recente la donna che si è ripresa e ha fatto causa alla scuola per 40 milioni di dollari.

I pubblici ministeri hanno escluso accuse contro il bambino ma, a tre mesi dall'incredibile fatto, si è deciso di incriminare la madre. La donna, che aveva acquistato legalmente l'arma da fuoco che suo figlio ha usato nella sparatoria, rischia fino a sei anni di carcere se viene condannata per tutte le accuse. Dopo l'arresto è sta comunque scarcerata in attesa del processo dopo aver versato una cauzione di 5mila dollari.