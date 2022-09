Bimbo di 3 anni trova pistola in casa, spara e ferisce neonato: ricoverato in gravi condizioni L’unica adulta presente in casa al momento dei fatti era la 25enne Paula Marie Concepcion Santos che è stata quindi arrestata dalla Polizia di Tampa con l’accusa di negligenza.

Un bambino di soli 3 anni è riuscito a entrare in possesso di una pistola detenuta in casa dai familiari e a sparare ferendo gravemente un altro piccolo, un neonato di appena 5 mesi . L'ennesima tragedia sfiorata per l'uso delle armi arriva da Tampa, nello stato della Florida, dove il piccolo resta ricoverato in ospedale anche se è stato dichiarato fuori pericolo di vita.

L'episodio risale al primo pomeriggio di sabato scorso, primo weekend di settembre. Quando soccorsi sanitari e agenti di polizia sono stati chiamati a intervenire, intorno alle 13, in un'abitazione per un bambino colpito da spari da arma da fuoco.

I paramedici accorsi sul posto hanno trovato il neonato ferito all'anca e hanno provveduto a trasportarlo d'urgenza al Tampa General Hospital. Le successive indagini della polizia hanno scoperto che a sparare era stato un bimbo di 3 anni che aveva trovato l'arma incustodita in casa

L'unica adulta presente in casa al momento dei fatti era la 25enne Paula Marie Concepcion Santos che è stata quindi arrestata con l'accusa di negligenza con conseguente gravi lesioni personali.

"Anche se siamo incredibilmente grati che questo bambino non sia stato ferito a morte, questo dovrebbe servire come promemoria per ogni genitore o tutore di andare immediatamente a controllare che le loro pistole siano adeguatamente assicurate", ha affermato Mary O'Connor, capo della polizia di Tampa. "I bambini non dovrebbero essere in grado di accedere alle armi da fuoco e, inoltre, le armi dovrebbero essere sempre conservate in una cassaforte chiusa a chiave con le munizioni conservate separatamente. Non mettere a rischio la vita di un bambino essendo negligente".