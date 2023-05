Austria, orso travolto e ucciso da un treno. L’esperto: “È un giovane esemplare, necessaria autopsia” L’incidente all’alba nei pressi della stazione di Schwarzach-St.Veit, nel land Salisburgo. Nell’impatto l’arto posteriore sinistro del plantigrado è stato completamente reciso e ha subito gravi ferite alla testa.

A cura di Biagio Chiariello

Un orso bruno è stato travolto e ucciso da un treno in Austria. L'incidente è avvenuto questa mattina, 23 maggio, all'alba sulla linea della Pongau, nei pressi della stazione di Schwarzach-St.Veit, nel land Salisburgo.

"Due macchinisti hanno riferito di aver visto l'orso morto intorno alle 5:45", ha detto Klaus Baumgartner, corrispondente di ÖBB-Presse. Il plantigrado, piuttosto giovane, è rimasto gravemente ferito nello scontro con il treno: l'arto posteriore sinistro è stato completamente reciso e ha subito gravi ferite alla testa. Il cadavere era segnato da forti emorragie. Il corpo è rimasto disteso sui binari.

L'esperto Hubert Stock ha spiegato che si tratta di un esemplare maschio che pesa circa 100 chilogrammi.

La carcassa è stata rimossa dai binari con una gru e trasportata alla stazione di Schwarzach. Ora si trova in una cella frigorifera. "Sono necessarie ulteriori indagini per determinare l'età dell'orso", ha detto ancora Stock. "La maggior parte degli animali che stanno migrando sono orsi giovani".

L'esperto ha sottolineato che non vi sarebbero indicazioni di una causa di morte diversa dalla collisione con la locomotiva al momento. "Tuttavia, abbiamo deciso di far eseguire l'autopsia all'animale presso l'Istituto di ricerca per la ricerca sulla fauna selvatica di Vienna". Contemporaneamente è stato prelevato un campione di DNA. Questo per determinare se l'animale è già stato identificato e la sua provenienza. "Potrebbe essere necessaria una settimana prima che i risultati siano disponibili".

Non solo in Italia, dunque. Ultimamente in Austria si sono accumulate segnalazioni di avvistamenti di orsi, dalla zona di Salisburgo passando per il Tirolo e la Baviera.