Attentato Tel Aviv, autopsia: Alessandro Parini ucciso da impatto con auto, no ferite da arma da fuoco

L’autopsia effettuata al policlinico Gemelli conferma che a causare la morte di Alessandro Parini, ucciso in un attentato a Tel Aviv, è stato l’impatto con l’auto che l’ha travolto: non sono state rinvenute sul corpo ferite da arma da fuoco. I funerali dell’avvocato 35enne sono previsti per domani.