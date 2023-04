Auto sulla folla a Tel Aviv, ucciso l’italiano Alessandro Parini: Jihad islamica rivendica l’attentato Sono cinque i feriti dell’attentato a Tel Aviv costato la vita all’italiano Alessandro Parini, avvocato romano 35enne in vacanza in Israele. Ucciso l’attentatore, il 44enne Yousef Abu Jaber. La Jihad Islamica ha rivendicato l’attacco.

A cura di Chiara Ammendola

L’auto ribaltata che ha ucciso l’italiano Alessandro Parini

Si è diretto con l'auto verso la pista ciclabile del lungomare di Tel Aviv, in quel momento affollata di residenti e turisti, e ha colpito sei persone a tutta velocità, prima di ribaltarsi e finire la sua corsa sul prato del Charles Clore Park. Poi ha tentato di uscire dalla vettura e afferrare poco distante quello che si è rivelato un fucile giocattolo prima di essere raggiunto dai colpi di pistola di alcuni agenti prontamente intervenuti sul posto. Yousef Abu Jaber, 44 anni, di Kafr Qasem, è l'uomo che venerdì sera ha ucciso il 35enne italiano Alessandro Parini, avvocato romano in vacanza in Israele, e ha ferito altre cinque persone.

L’auto ribaltata sul lungomare di Tel Aviv

Due italiani tra i feriti a Tel Aviv: non sono gravi

Tre di queste sono ancora ricoverate presso l'ospedale Ichilov di Tel Aviv ma non sono in pericolo di vita. Si tratta di due uomini, di 74 e 39 anni, e di una ragazza di 17 anni. Le altre due vittime, un uomo di 50 anni e una donna di 70 anni, sono rimaste lievemente ferite. Altre due persone, un uomo di 31 anni e una donna di 27 anni, sono state medicate sul posto. Due dei feriti sono italiani.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere questa mattina di aver "parlato a lungo ieri sera con il padre e la famiglia" di Alessandro Parini che "era appena arrivato a Tel Aviv per una vacanza con degli amici". “Gli altri due italiani feriti non sono feriti in maniera grave – ha continuato – sono assistiti dalla nostra ambasciata a Tel Aviv. Uno dei due feriti verrà probabilmente dimesso nel giro di poche ore”. Mentre la salma di Parini verrà rimpatriata nei prossimi giorni.

Yousef Abu Jaber

Stando a quanto ricostruito finora il 44enne avrebbe rubato l'auto proprio dalle parti di Kafr Qasim prima di dirigersi verso il lungomare gremito. Un lupo solitario secondo lo Shin Bet, il servizio segreto interno, ma i famigliari dell'uomo, secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano Haarets, non riescono a credere a quanto accaduto: “È inconcepibile che Yusef, una persona tranquilla e rispettosa, abbia fatto quello che ha fatto – spiega un parente – siamo sotto shock, non ha mai mostrato interesse verso alcun tipo di ideologia religiosa”. Yousef Abu Jaber era sposato e aveva cinque figlie.

Alessandro Parini

Intanto la Jihad Islamica ha già rivendicato l’attacco: in una dichiarazione lo ha definito "la naturale e legittima risposta ai crimini dell’occupazione contro il popolo palestinese". Anche Hamas si è compiaciuto per l’attentato, pur non rivendicandone la paternità. Il suo portavoce Abdel Latif Qanua ha affermato che si è trattato di una "operazione di alto livello nel cuore della entità sionista, a Tel Aviv. Le operazioni per rispondere ai crimini dell'occupazione ad Al-Aqsa si stanno intensificando e non si fermeranno".

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ordinato di potenziare le forze di sicurezza e il dispiegamento di altri battaglioni della polizia di frontiera – di solito impiegata nelle zone di attrito con i palestinesi – per affrontare il crescente numero di attacchi terroristici.

Il cordoglio di Mattarella: esecrazione per vile atto terroristico Tel Aviv

Giunto il cordoglio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha espresso la sua esecrazione per il vile atto terroristico di Tel Aviv, costato la vita all'avvocato italiano Alessandro Parini, rivolgendo ai suoi familiari e amici i sentimenti di cordoglio e di vicinanza della Repubblica e suoi personali. Mattarella ha inoltre espresso al Presidente dello Stato d'Israele, Isaac Herzog, le condoglianze della Repubblica Italiana.