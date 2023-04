“L’italiano ucciso a Tel Aviv è Alessandro Parini”, la conferma del ministro Tajani Il ministro Tajani su Twitter: “Le autorità israeliane confermano la morte del cittadino italiano Alessandro Parini e riportano il possibile ferimento di altri connazionali nel vile attentato a Tel Aviv”.

A cura di Susanna Picone

Un italiano è morto questa sera a Tel Aviv in seguito ad alcuni attacchi registrati in città che hanno provocato anche diversi feriti. La vittima si chiamava Alessandro Parini.

La conferma della morte di un cittadino italiano è arrivata in serata con un tweet del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che cita le autorità israeliane e conferma anche un'altra notizia diffusa dai media locali, ovvero il coinvolgimento di altri concittadini.

"Le autorità israeliane confermano la morte del cittadino italiano Alessandro Parini e riportano il possibile ferimento di altri connazionali nel vile attentato a Tel Aviv. Esprimo ferma condanna contro il terrorismo e vicinanza alle famiglie. La Farnesina è al lavoro", recita il tweet di Tajani.

Arriva in serata anche il cordoglio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime profondo cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell'attentato terroristico avvenuto in serata a Tel Aviv", si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Meloni e il governo sono in contatto con le autorità israeliane per seguire gli aggiornamenti e l'eventuale coinvolgimento nell'attacco di altri cittadini italiani.

A due ore dall'attentato il Magen David Adom, l'equivalente locale della Croce Rossa, ha precisato che il suo bilancio di vittime è di un morto e sette feriti. I feriti sono stati portati in due ospedali: Ichilov (Tel Aviv) e Wolfson (Holon). Un uomo di 74 anni, uno di 39 e una ragazza di 17 anni "sono in condizioni medie" secondo quanto riferito. Gli altri quattro feriti (una donna di 70 anni, un uomo di 50 anni, uno di 31 anni e una donna di 27) "sono feriti in maniera superficiale".

Nell'attentato è morto anche quello che la polizia ha definito "un assalitore intenzionale". Ancora incerta la sua identità. Secondo quanto riferito dalla televisione pubblica Kan, in un primo momento era apparso che l'uomo fosse un arabo israeliano della città di Kfar Kassem, a nord est di Tel Aviv. Ma quando lo Shin Bet (il servizio di sicurezza interno) è andato nella sua abitazione ha scoperto che il sospettato era in casa. Agli agenti avrebbe detto che la sua automobile era stata rubata e che dentro c'erano i suoi documenti. I tentativi dei servizi di sicurezza di verificare la identità dell'attentatore sono dunque ripresi.