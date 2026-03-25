Iran, la guerra in diretta: Trump apre all’accordo ma invia truppe, missili su Israele. Stretto di Hormuz riapre parzialmente

“Gli Stati Uniti stanno negoziando con se stessi”. È la replica arrivata da Teheran alle parole di Donald Trump, che aveva parlato di contatti in corso per un possibile accordo. A dirlo è Ebrahim Zolfaqari, portavoce del quartier generale militare iraniano Khatam al-Anbiya, che ha attaccato apertamente la leadership americana: “Il vostro conflitto interno è arrivato al punto da portarvi a trattare da soli?”.

Zolfaqari ha poi escluso qualsiasi convergenza con Washington, sottolineando che la stabilità della regione, secondo l’Iran, può essere garantita solo dalle proprie forze armate. Ha inoltre avvertito che investimenti e prezzi energetici precedenti alla guerra non torneranno finché gli Stati Uniti non accetteranno questo scenario.

Sulla stessa linea anche Ismail Kouthari, membro della Commissione sicurezza nazionale del Parlamento iraniano, che ha definito Trump “instabile nelle sue dichiarazioni”. “Qualunque mossa del nemico – ha aggiunto – troverà una risposta. È proprio questa prontezza che li ha costretti alla ritirata”.