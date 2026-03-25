Iran, la guerra in diretta: Trump apre all’accordo ma invia truppe, missili su Israele. Stretto di Hormuz riapre parzialmente

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, mercoledì 25 marzo in tempo reale. Donald Trump sostiene che "l’Iran vuole fare un accordo e stiamo parlando con le persone giuste", ma sul campo la tensione resta alta: il Pentagono ha inviato circa 3.000 paracadutisti in Medio Oriente, mentre sono attesi anche i Marines nel Golfo Persico. Washington tiene aperta la via diplomatica, ma i suoi alleati nella regione frenano: l’Arabia Saudita spinge per continuare il conflitto fino alla caduta del regime, mentre Israele resta scettico sul negoziato.
Sul tavolo ci sarebbe un piano Usa in 15 punti, mediato dal Pakistan, che prevede stop al nucleare iraniano, limiti ai missili, riapertura dello Stretto di Hormuz e revoca delle sanzioni. Teheran però ha respinto la proposta, avanzando contro-richieste giudicate irricevibili. Intanto lo stretto riapre solo alle navi “non ostili” e a pagamento.
Sul fronte militare non si vede alcuna de-escalation: missili iraniani hanno colpito Tel Aviv superando l’Iron Dome, mentre Israele ha risposto con raid su Teheran. Dietro le quinte si moltiplicano i tentativi di mediazione, ma il rischio di un allargamento del conflitto resta concreto.
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Petrolio, prezzi in rialzo: il Brent torna sopra i 100 dollari dopo le tensioni tra Usa e Iran
Il petrolio torna a salire dopo il brusco calo registrato nelle ore precedenti. Il Brent ha superato di nuovo la soglia dei 100 dollari al barile, segnando un aumento del 2,9% fino a 102,84 dollari. In crescita anche il West Texas Intermediate, che guadagna il 3,5% attestandosi a 91,20 dollari.
La risalita arriva dopo il crollo di oltre il 10% registrato ieri, innescato dalle dichiarazioni di Donald Trump su presunti “ottimi” colloqui con Teheran, che avevano temporaneamente raffreddato le tensioni sui mercati energetici. Ora però l’incertezza sul fronte geopolitico riporta volatilità e spinge nuovamente i prezzi verso l’alto.
Usa, pressioni da Riad ed Abu Dhabi: "Guerra finché Iran non sarà più una minaccia"
Turchia, Egitto e Pakistan starebbero spingendo dietro le quinte perché i funzionari americani e iraniani si siedano a un tavolo nelle prossime 48 ore. Lo riporta il Wall Street Journal. Posizione diametralmente opposta rispetto a quella che starebbero tentando di far pesare Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, più propensi a continuare il conflitto per strozzare una volta per tutte il regime degli ayatollah "finché l'Iran non sarà più una minaccia per nessuno"
Iran, attacco verbale agli Usa: “State negoziando con voi stessi”, Teheran respinge aperture di Trump
“Gli Stati Uniti stanno negoziando con se stessi”. È la replica arrivata da Teheran alle parole di Donald Trump, che aveva parlato di contatti in corso per un possibile accordo. A dirlo è Ebrahim Zolfaqari, portavoce del quartier generale militare iraniano Khatam al-Anbiya, che ha attaccato apertamente la leadership americana: “Il vostro conflitto interno è arrivato al punto da portarvi a trattare da soli?”.
Zolfaqari ha poi escluso qualsiasi convergenza con Washington, sottolineando che la stabilità della regione, secondo l’Iran, può essere garantita solo dalle proprie forze armate. Ha inoltre avvertito che investimenti e prezzi energetici precedenti alla guerra non torneranno finché gli Stati Uniti non accetteranno questo scenario.
Sulla stessa linea anche Ismail Kouthari, membro della Commissione sicurezza nazionale del Parlamento iraniano, che ha definito Trump “instabile nelle sue dichiarazioni”. “Qualunque mossa del nemico – ha aggiunto – troverà una risposta. È proprio questa prontezza che li ha costretti alla ritirata”.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 25 marzo
Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, mercoledì 25 marzo in tempo reale. Donald Trump insiste sulla linea diplomatica – "l’Iran vuole fare un accordo" – ma rafforza allo stesso tempo la presenza militare con l’invio di migliaia di paracadutisti e l’arrivo imminente dei Marines nel Golfo Persico. Una doppia strategia che però si scontra con le posizioni dei principali alleati regionali: secondo il New York Times, l’Arabia Saudita spinge per proseguire la guerra fino al collasso del regime, mentre anche Israele resta freddo su un’intesa.
Sul tavolo c’è un piano Usa in 15 punti, mediato dal Pakistan, che include lo smantellamento del programma nucleare iraniano, limiti ai missili e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Teheran ha respinto la proposta, avanzando richieste considerate inaccettabili, mentre ha iniziato a riaprire lo stretto solo alle navi “non ostili” e dietro pagamento.
Nel frattempo il conflitto resta acceso: missili iraniani hanno colpito Tel Aviv superando l’Iron Dome, Israele ha risposto bombardando anche Teheran. Sullo sfondo, Washington valuta scenari più ampi, dalle operazioni su Kharg fino a possibili interventi di terra, mentre dentro l’Iran si ridefiniscono gli equilibri di potere dopo le ultime eliminazioni ai vertici.