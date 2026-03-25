Usa, campione di “cornhole” senza braccia e senza gambe accusato di omicidio: ha sparato all’amico in auto

Un giocatore professionista di cornhole e amputato di tutti quattro arti, Dayton Webber, ha ucciso a colpi d’arma da fuoco Bradrick Wells, passeggero della sua auto, durante una lite a La Plata, nello Stato del Maryland. Arrestato in Virginia, deve ora rispondere di omicidio di primo grado.

Dayton James Webber

Una discussione finita nel sangue. Domenica sera a La Plata, nello Stato USA del Maryland, Dayton James Webber, 27 anni, ha sparato e ucciso Bradrick Michael Wells, anche lui 27enne, mentre entrambi si trovavano a bordo della stessa macchina.

Webber, amputato di tutte e quattro le arti quando aveva solo 10 mesi a causa di una gravissima infezione, è un giocatore professionista di cornhole (popolare gioco americano in cui si lanciano sacchetti verso un bersaglio). Wells, invece, era un pilota di motocross e da poco era diventato padre di una bambina.

Secondo la ricostruzione dello sceriffo della contea di Charles, intorno alle 22:30 di domenica 22 marzo è scoppiata una lite tra i due, che sedevano uno accanto all’altro. Webber ha estratto un’arma e ha sparato al passeggero seduto al suo fianco.

Leggi anche Le notizie del 21 marzo sulla crisi in Iran

Dopo il colpo, l’auto si è fermata. Webber avrebbe chiesto agli altri due occupanti (seduti dietro) di aiutarlo a tirare fuori il corpo di Wells. Di fronte al loro rifiuto, i due sono scesi e hanno fermato la polizia per dare l’allarme. Webber invece è ripartito con il cadavere ancora a bordo.

Circa due ore dopo, poco dopo mezzanotte, un residente di Newport ha trovato il corpo di Wells abbandonato nel suo giardino. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Bradrick Michael Wells

Webber è fuggito in Virginia. È stato localizzato lunedì a Charlottesville mentre si trovava in ospedale per un problema medico. Una volta dimesso, è stato arrestato dalla polizia della contea di Albemarle e incriminato come fuggitivo. Il Maryland ha già chiesto l’estradizione.

Dovrà rispondere di omicidio di primo e secondo grado, oltre che di uso di arma da fuoco durante la commissione di un reato. L’udienza per l’estradizione è fissata per venerdì 27 marzo.

La American Cornhole League, di cui Webber faceva parte, si è limitata a un comunicato laconico, come riporta People: "Siamo a conoscenza delle accuse, ma non commentiamo una situazione legale ancora in corso".