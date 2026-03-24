Arrestata dopo aver assunto un farmaco per indurre l’aborto, rischia processo per omicidio: il caso in Georgia

Una 31enne è stata arrestata in Georgia (negli Stati Uniti) per aver assunto una pillola abortiva dopo le 6 settimane consentite dalla legge statale. Ora rischia il processo per omicidio. Nel 2022 la Corte Suprema ha annullato il diritto costituzionale all’aborto, ribaltando la sentenza Roe v. Wade.

Immagine di repertorio.

Negli Stati Uniti sta facendo discutere il caso di una donna di 31 anni che nei giorni scorsi è stata arrestata e accusata di omicidio in Georgia dopo aver assunto un farmaco per indurre un aborto.

Alexia Moore, 31enne di Kingsland, è stata arrestata e portata nel carcere della contea di Camden con l'accusa di omicidio e possesso di droga dopo che, secondo quanto riferito dalla Polizia, avrebbe tentato di interrompere la gravidanza alla fine di dicembre durante il secondo trimestre.

In un'udienza tenutasi ieri, lunedì 23 marzo, Moore ha ottenuto la libertà su cauzione. La Polizia della Georgia ha affermato che Moore ha violato la legge statale sull'aborto, che vieta l'interruzione di gravidanza dopo 6 settimane, ovvero quando viene rilevato il battito cardiaco fetale.

Approvata nel 2019, si tratta di una legge controversa perché, è la critica mossa al provvedimento, entro le 6 settimane molte donne non sanno ancora di essere incinte. Secondo i documenti del tribunale, i pubblici ministeri locali non hanno ancora proceduto con l'incriminazione di Moore dopo il suo arresto.

Se il caso dovesse andare avanti in questa direzione, riportano i media statunitensi, Moore potrebbe essere una delle prime donne processate per aver interrotto una gravidanza in base alla legge statale, promulgata prima che nel 2022 la Corte Suprema degli Stati Uniti annullasse il diritto costituzionale all'aborto, ribaltando la sentenza Roe v. Wade e consentendo a stati come la Georgia di applicare leggi sull'aborto più restrittive.

Proprio la polizia locale ha citato la legge statale sull'aborto del 2019, affermando che il feto aveva "ben oltre sei settimane di gestazione, in base a quanto constatato dal personale medico". Il 30 dicembre scorso Moore era stata portata d'urgenza al pronto soccorso a causa di forti dolori addominali, secondo quanto riportato nel mandato di arresto del 5 marzo.

La Polizia ha dichiarato che Moore avrebbe assunto diverse compresse di misoprostolo, un farmaco abortivo. Avrebbe anche assunto una pillola di ossicodone senza prescrizione medica, un oppioide ottenuto da un parente per alleviare il dolore, hanno aggiunto le forze dell'ordine. Il feto, nato prematuramente in ospedale tra la 22esima e la 24esima settimana, sarebbe sopravvissuto per circa un'ora.

Il Center for Reproductive Rights, un'organizzazione senza scopo di lucro che sostiene l'accesso all'aborto, ha affermato che nessuna donna dovrebbe essere incarcerata per l'esito della sua gravidanza. "I divieti di aborto non impediscono alle persone di ricorrervi, le costringono solo a farlo al di fuori del sistema medico ufficiale", ha dichiarato in un comunicato Rachana Desai Martin, responsabile del programma statunitense del centro.