Aereo prende fuoco durante atterraggio d'emergenza: passeggeri in piedi sull'ala fuggono dagli scivoli Un velivolo dell'American Airlines ha preso fuoco durante l'atterraggio d'emergenza all'aeroporto internazionale di Denver, rendendo necessario l'utilizzo degli scivoli di emergenza per permettere ai passeggeri di evacuare rapidamente. Il volo, un Boeing 737-800, era partito da Colorado Springs ed era diretto a Dallas. Dodici persone sono state portate in ospedale.

A cura di Biagio Chiariello

Un altro incidente aereo negli Stati Uniti, fortunatamente senza gravi conseguenze. Un velivolo dell'American Airlines, un Boeing 737-800 partito da Colorado Springs e diretto a Dallas-Fort Worth con 172 passeggeri e sei membri dell’equipaggio a bordo, ha preso fuoco durante un atterraggio d’emergenza all’aeroporto internazionale di Denver, nello Stato USA del Colorado.

L'episodio ha generato momenti di forte tensione a bordo, ma grazie alla prontezza dell’equipaggio e dei soccorritori, tutti i passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo.

Le immagini e i video condivisi sui social mostrano persone in piedi sulle ali dell’aereo mentre cercavano di scendere in sicurezza, avvolti da una densa nube di fumo che si alzava dal velivolo. Scene drammatiche che testimoniano la rapidità con cui la situazione si è evoluta.

Dodici persone hanno riportato "ferite lievi", dovute principalmente all’evacuazione di emergenza, e sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Secondo le prime ricostruzioni, l’equipaggio aveva segnalato "forti vibrazioni ai motori" poco dopo il decollo, rendendo necessaria una deviazione d'emergenza verso l'aeroporto di Denver, dove l'atterraggio è avvenuto in sicurezza intorno alle 17:15 ora locale. Tuttavia, mentre l’aereo rullava verso il gate ha preso fuoco, innescando il panico a bordo e obbligando il personale a procedere con l'evacuazione immediata.

Secondo l'Amministrazione federale dell'aviazione, l’incendio si è sviluppato improvvisamente in uno dei motori mentre l’aereo si avvicinava al finger, costringendo i passeggeri a utilizzare gli scivoli di emergenza per abbandonare il velivolo nel più breve tempo possibile.

"Esprimiamo la nostra gratitudine ai membri dell'equipaggio, al team di Denver e ai primi soccorritori per il loro intervento rapido e deciso, sempre con la sicurezza di tutti a bordo e a terra come priorità", ha dichiarato American Airlines in un comunicato ufficiale.

Nel frattempo, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a domare le fiamme nel giro di poche ore. Un portavoce dell’aeroporto ha confermato che l’incendio è stato completamente estinto entro la serata e che sono in corso indagini per determinare le cause esatte dell’accaduto.