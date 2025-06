video suggerito

Volo United Airlines da San Francisco a Roma perde quota sull'Atlantico, costretto all'atterraggio di emergenza Un volo della United Airlines da San Francisco diretto a Roma è stato costretto a un atterraggio di emergenza per problemi tecnici. Il Boeing 777 ha iniziato a perdere quota sull'Atlantico ed è stato costretto a deviare verso l'Islanda.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un aereo con 275 passeggeri a bordo e 14 membri dell'equipaggio di United Airlines che da San Francisco era diretto a Roma, ha eseguito un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionel di Keflavìk per problemi tenici.

Il Boeing 777, con 26 anni di voli alle spalle, ha dovuto fermare il suo viaggio dopo 8 ore. Il pilota stava infatti sorvolando l'Atlantico quando l'aereo ha iniziato la sua discesa rapida fino a 6.400 metri. Per questo motivo lo staff ha inviato un codice squawk 770, un segnale internazionale di emergenza, e ha deviato la rotta verso l'Islanda.

Una volta fermo in pista, il pilota ha chiesto ai passeggeri di scendere e il volo è stato cancellato per problemi tecnici. Le persone a bordo sono state indirizzate verso altri aerei secondo quanto riporta il sito di Aviation Source News.

Nel messaggio di emergenza inviato all'aeroporto islandese, il pilota comunica che si stava preparando a un avvicinamento alla pista 01 dopo che l'aereo era sceso oltre i 3.000 metri.

