USA, paura su un volo United Airlines: uomo tenta di forzare la cabina di pilotaggio, “parlava in russo”

Un volo United Airlines da Chicago a Minneapolis è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza per un possibile dirottamento: un passeggero avrebbe infatti tentato di entrare in cabina. L’uomo, che pare stesse inveendo in russo, è stato bloccato e poi arrestato,

L’intervento delle forze dell’ordine sull’aereo United Airlines

Un volo della United Airlines partito da Chicago e diretto a Minneapolis è stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza dopo che un passeggero avrebbe tentato di raggiungere e forzare l’accesso alla cabina di pilotaggio.

L’episodio si è verificato a bordo di un Boeing 737-900 circa un’ora e mezza dopo il decollo dall’aeroporto di Chicago O’Hare. Il velivolo trasportava circa 147 passeggeri e sei membri dell’equipaggio quando la situazione, secondo quanto ricostruito, ha iniziato a degenerare. L’uomo avrebbe infatti tentato più volte di avvicinarsi alla zona del cockpit, ignorando le indicazioni del personale di bordo.

Di fronte al comportamento ritenuto pericoloso, il comandante ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza utilizzando il codice internazionale “7500”, che segnala alle autorità un possibile tentativo di dirottamento. A quel punto sono scattate tutte le procedure previste per questo tipo di situazioni: la cabina di pilotaggio è rimasta blindata e l’equipaggio, insieme ad alcuni passeggeri, è intervenuto per contenere il soggetto e impedirgli di raggiungere i piloti.

Secondo alcune testimonianze raccolte a bordo, nei momenti concitati l’uomo avrebbe anche parlato in russo, ma si tratta di un dettaglio che non ha ancora trovato conferme ufficiali ed è al vaglio degli investigatori.

Nel frattempo, il comandante ha deciso di deviare la rotta per garantire la sicurezza del volo, indirizzando l’aereo verso l’aeroporto regionale di Madison, in Wisconsin. Il Boeing è atterrato senza ulteriori criticità e senza che si verificassero conseguenze per gli altri passeggeri o per l’equipaggio.

All’arrivo, le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente e hanno preso in consegna il passeggero, che è stato immobilizzato e successivamente arrestato. La sua posizione è ora al vaglio delle autorità federali, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di chiarire le motivazioni all’origine del gesto.

Dopo le operazioni di sicurezza a terra e i controlli necessari, il volo ha potuto riprendere il suo viaggio verso Minneapolis, dove è arrivato regolarmente, chiaramente con diverse ore di ritardo.