Esteri
video suggerito
video suggerito

“Abbiamo detto ‘To Nice’ hanno capito Tunisi”, turiste americane prendono volo sbagliato e finiscono in Africa

Due turiste americane, Brittney e Hannah, volevano volare a Nizza ma un equivoco sulla pronuncia all’aeroporto di Roma Fiumicino le ha portate a Tunisi, in Africa. Il momento in cui si rendono conto dell’errore è diventato virale su TikTok, tra risate, confusione e l’inevitabile nuovo biglietto per la Francia.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Brittney e Hannah avevano programmato una vacanza rilassante in Costa Azzurra: Nizza, mare, sole e passeggiate sulla Promenade des Anglais. Nulla poteva far prevedere che il loro viaggio sarebbe iniziato con un imprevisto degno di una commedia.

Tutto è iniziato all’aeroporto di Roma Fiumicino. Tra bagagli, controlli di sicurezza e l’euforia tipica di una partenza, le due americane pensavano di essere sul volo giusto. Peccato che un dettaglio fondamentale fosse sfuggito: la differenza tra “Nice”, il nome francese di Nizza, e “Tunis”, la capitale tunisina. La pronuncia simile e un piccolo malinteso alla biglietteria hanno fatto sì che l’aereo prendesse la rotta opposta, verso il Nord Africa.

Il momento della scoperta è diventato virale grazie a un video postato su TikTok. Brittney e Hannah, sedute fianco a fianco, guardano perplesse gli altri passeggeri e chiedono: "Is this going to Nice?" (“Questo va a Nizza?”). La risposta dell’assistente di volo, che mostra il biglietto, è lapidaria: "No, to Tunis". La realtà si abbatte su di loro come un fulmine: "Dovevamo andare a Nizza!"

Leggi anche
Gino Cecchettin a Fanpage: "Forum sessisti problema culturale, siamo noi uomini a dover cambiare"
@brittneydzialo_

jet2holiday

♬ original sound – Brittney Dzialo

In quel momento la confusione lascia spazio all’umorismo: le due ridono, scherzano tra loro e con i passeggeri vicini, riprendendosi con il cellulare. "We’re going to Africa!" esclamano, mentre la risata generale accompagna il loro incredulo stupore. Il pilota, con calma olimpica, suggerisce loro di rimanere a bordo e di risolvere tutto acquistando un nuovo biglietto una volta atterrate.

@brittneydzialo_

Replying to @porkchop_suey

♬ original sound – Brittney Dzialo

Arrivate a Tunisi, Brittney e Hannah continuano a documentare ogni passo della loro disavventura. Dalla fila per i controlli al confronto con i funzionari aeroportuali, fino all’acquisto del nuovo biglietto, ogni momento è condiviso sui social. Alla fine, il lieto fine: il video mostra le due ragazze finalmente imbarcate sul volo giusto per Nizza, con la didascalia trionfante: "Finalmente stiamo salendo sull’aereo per Nizza".

La storia ha conquistato immediatamente l’attenzione di migliaia di utenti, generando commenti ironici e consigli di geografia. Alcuni hanno scherzato sulla loro “ingenuità”, altri si sono chiesti come fosse possibile sbagliare continente, nonostante i controlli aeroportuali. Il video è diventato un vero e proprio tormentone: “A Ticket to Nice”, un biglietto che, invece di portarle in Francia, le ha spedite in Africa.

@brittneydzialo_

♬ nhạc nền – anh_anh – angel_nunah 🎧🎼

Nonostante le critiche, Brittney e Hannah hanno trasformato un errore imbarazzante in un’esperienza condivisa e divertente. La loro vicenda dimostra quanto sia facile, anche ai giorni nostri, ritrovarsi in luoghi inaspettati per un piccolo malinteso, e quanto la leggerezza e l’ironia possano aiutare a gestire situazioni complicate.

Un viaggio che doveva iniziare con il relax e il sole sulla Costa Azzurra si è trasformato in una piccola avventura, tra TikTok, risate e incredulità, ricordando a tutti che, a volte, basta un errore di pronuncia per vivere un’esperienza che resterà impressa per sempre.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
ucraina - russia
Polonia limita traffico aereo dopo incursione droni russi, media: “Puntavano a centro armi”
Il politologo polacco: "Mai successo prima. Vogliono spaventarci"
Cos'è l'articolo 4 della Nato invocato da Tusk dopo l'abbattimento dei droni russi in Polonia
Il governo ucraino: "Serve risposta forte, altrimenti Putin continuerà a espandere la guerra"
Il premier polacco Tusk: "Sono in contatto costante con la Nato"
Aerei da combattimento nel cielo sopra Lublino, nella Polonia orientale
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views