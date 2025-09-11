“Abbiamo detto ‘To Nice’ hanno capito Tunisi”, turiste americane prendono volo sbagliato e finiscono in Africa

Due turiste americane, Brittney e Hannah, volevano volare a Nizza ma un equivoco sulla pronuncia all’aeroporto di Roma Fiumicino le ha portate a Tunisi, in Africa. Il momento in cui si rendono conto dell’errore è diventato virale su TikTok, tra risate, confusione e l’inevitabile nuovo biglietto per la Francia.

Brittney e Hannah avevano programmato una vacanza rilassante in Costa Azzurra: Nizza, mare, sole e passeggiate sulla Promenade des Anglais. Nulla poteva far prevedere che il loro viaggio sarebbe iniziato con un imprevisto degno di una commedia.

Tutto è iniziato all’aeroporto di Roma Fiumicino. Tra bagagli, controlli di sicurezza e l’euforia tipica di una partenza, le due americane pensavano di essere sul volo giusto. Peccato che un dettaglio fondamentale fosse sfuggito: la differenza tra “Nice”, il nome francese di Nizza, e “Tunis”, la capitale tunisina. La pronuncia simile e un piccolo malinteso alla biglietteria hanno fatto sì che l’aereo prendesse la rotta opposta, verso il Nord Africa.

Il momento della scoperta è diventato virale grazie a un video postato su TikTok. Brittney e Hannah, sedute fianco a fianco, guardano perplesse gli altri passeggeri e chiedono: "Is this going to Nice?" (“Questo va a Nizza?”). La risposta dell’assistente di volo, che mostra il biglietto, è lapidaria: "No, to Tunis". La realtà si abbatte su di loro come un fulmine: "Dovevamo andare a Nizza!"

In quel momento la confusione lascia spazio all’umorismo: le due ridono, scherzano tra loro e con i passeggeri vicini, riprendendosi con il cellulare. "We’re going to Africa!" esclamano, mentre la risata generale accompagna il loro incredulo stupore. Il pilota, con calma olimpica, suggerisce loro di rimanere a bordo e di risolvere tutto acquistando un nuovo biglietto una volta atterrate.

Arrivate a Tunisi, Brittney e Hannah continuano a documentare ogni passo della loro disavventura. Dalla fila per i controlli al confronto con i funzionari aeroportuali, fino all’acquisto del nuovo biglietto, ogni momento è condiviso sui social. Alla fine, il lieto fine: il video mostra le due ragazze finalmente imbarcate sul volo giusto per Nizza, con la didascalia trionfante: "Finalmente stiamo salendo sull’aereo per Nizza".

La storia ha conquistato immediatamente l’attenzione di migliaia di utenti, generando commenti ironici e consigli di geografia. Alcuni hanno scherzato sulla loro “ingenuità”, altri si sono chiesti come fosse possibile sbagliare continente, nonostante i controlli aeroportuali. Il video è diventato un vero e proprio tormentone: “A Ticket to Nice”, un biglietto che, invece di portarle in Francia, le ha spedite in Africa.

Nonostante le critiche, Brittney e Hannah hanno trasformato un errore imbarazzante in un’esperienza condivisa e divertente. La loro vicenda dimostra quanto sia facile, anche ai giorni nostri, ritrovarsi in luoghi inaspettati per un piccolo malinteso, e quanto la leggerezza e l’ironia possano aiutare a gestire situazioni complicate.

Un viaggio che doveva iniziare con il relax e il sole sulla Costa Azzurra si è trasformato in una piccola avventura, tra TikTok, risate e incredulità, ricordando a tutti che, a volte, basta un errore di pronuncia per vivere un’esperienza che resterà impressa per sempre.