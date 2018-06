Ogni ora che passa fa sempre più paura la terribile eruzione del Vulcano di fuoco in Guatemala. L'enorme massa di ceneri, proiettate fino a oltre 3.700 metri di altezza, e la lava incandescente hanno già provocato distruzioni e morte nel Paese centramericano dove circa 3100 abitanti dei villaggi più vicini sono stati evacuati ma ad essere minacciata è una popolazione di oltre un milione e mezzo di persone. Come comunicato dalle autorità locali, al momento si registrano già 25 morti e oltre una ventina di feriti ma purtroppo ci sarebbe un numero imprecisato di persone che mancano all'appello. Secondo il portavoce dell'Agenzia per il soccorso nazionale di disastri David de Leon, le vittime sono soprattutto contadini dei villaggi a est del vulcano, che sono rimasti intrappolati dal fiume di lava e dalla pioggia di cenere.

La stessa cenere causata dall'esplosione vulcanica ha imposto la chiusura forzata dell'aeroporto internazionale della capitale Città del Guatemala che si trova a circa 50 chilometri dal vulcano. La cenere rovente ha già ricoperto le case di San Pedro Yepocapa e Sangre de Cristo ma, spinta dai venti, si estenderà anche oltre. La lava invece si è riversata sui villaggi più vicino al vulcano e sulla città coloniale di Antigue, il più importante sito turistico del Paese. Si tratta della seconda eruzione del 2018 del Vulcano del Fuego che è uno dei più attivi dell'America Centrale ma, secondo gli esperti, anche una delle più potenti degli ultimi anni.

Anche per questo si teme che le vittime possano essere molte di più, soprattutto nei villaggi più periferici dove i soccorsi non sono ancora arrivati. Le ceneri infatti si sono sparse in tutte le quattro regioni amministrative nelle quali è suddiviso il Guatemala, rendendo impraticabili molte strade e altre vie di comunicazione. Interi villaggi risultano isolati e volare per arrivarci risulta impossibile. Si stima che nell’area interessata dall’eruzione del Vulcano del Fuego vivano circa 1,7 milioni di persone molte delle quali sono in pericolo gravissimo per i gas spigionati e gli incendi divampati con la lava.