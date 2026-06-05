Monfalcone, bimbo compie 6 anni ma nessuno va alla festa: animatore lancia un appello, rispondono decine di persone

Un bimbo di 6 anni rischiava di festeggiare il compleanno da solo, ma l’animatore ha lanciato un appello salvando la situazione. È successo a Monfalcone. Si sono presentate decine di persone: “Grazie a una comunità che continua a credere nel valore delle buone azioni”.

(Foto Facebook)

Una festa di compleanno poteva trasformarsi in un bruttissimo ricordo per un bambino di 6 anni, ma l'iniziativa di un animatore speciale l'ha resa un momento indimenticabile.

“Cari amici, sono solo con il festeggiato perché tutti i compagni hanno tirato bidone. Vi supplico se siete liberi di venire al bar area verde di Monfalcone in modo da non fargli trascorrere la festa di compleanno da solo".

È questo il messaggio scritto da Ernesto Feletti, l'animatore protagonista di questa storia. In poche ore l'appello ha fatto il giro di gruppi sui social e sulle app di messaggistica e decine di persone si sono presentate presso il bar Area Verde di Monfalcone (Gorizia), dove alle 16 di martedì 2 giugno era stata organizzata la festa.

"Era la prima volta che organizzavo una festa con degli animatori. Mi ero preoccupata di organizzare tutto per tempo e avevo ricevuto le conferme da parte dei genitori. All'orario previsto però c'erano solo due compagni sui circa trenta che avevamo invitato", ha raccontato la mamma del bimbo al quotidiano Il Dolomiti.

"L'amarezza è stata tanta e gestirla non è stato semplice, ma per fortuna assieme ad Ernesto siamo riusciti a risolvere la situazione e regalare a mio figlio una festa meravigliosa", ha aggiunto.

L'animatore, infatti, ha deciso di pubblicare il suo messaggio in diversi gruppi Facebook e WhatsApp, rivolgendosi soprattutto alle persone di Monfalcone, Gorizia e Trieste: "È così che la notizia si è diffusa rapidamente. – ha spiegato – Quando accadono episodi di questo tipo è sempre molto triste, ma per fortuna ho molti contatti e siamo riusciti a salvare la festa".

Oltre alle tante persone "comuni" che si sono presentate con regali e piccoli pensieri per il festeggiato, anche i Vigili del Fuoco hanno deciso di fare un'apparizione. “Quando sono arrivati, è stato un momento di estasi per il festeggiato. Per i bambini sono dei veri eroi e non è certo qualcosa che si vede tutti i giorni. Li ringraziamo di cuore”, ha detto l'animatore.

L’animatore e i Vigili del Fuoco insieme al bimbo (Foto Facebook)

“L’umanità può ancora fare la differenza – è il commento di Feletti – Sono nate nuove amicizie, sono state condivise storie ed esperienze di vita, e tutto questo grazie a una comunità di persone che continua a credere nel valore delle buone azioni”.