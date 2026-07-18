Caso Roggero, le parti civili denunciano: “Nessun risarcimento ricevuto, pronti a pignorare”

Caso Mario Roggero, l’avvocato delle parti civili Giuseppe Roberto Caruso denuncia: “Non ha ancora versato alcun risarcimento. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, ha diverse proprietà”.

Ancora riflettori accesi sul caso di Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour (in provincia di Cuneo) condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo al termine dell'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021, dopo che nei giorni scorsi la Cassazione ha confermato la sentenza in Appello.

Questa volta a intervenire sono gli avvocati delle parti civili, che hanno denunciato il fatto che l'uomo non ha ancora versato i risarcimenti previsti. "Roggero non ha ancora versato nulla. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, ha diverse proprietà", ha detto il legale Giuseppe Roberto Caruso, parlando delle provvisionali che il gioielliere dovrebbe versare secondo la sentenza alle parti civili.

Nel processo Caruso aveva rappresentato la compagna e le figlie di Giuseppe Mazzarino, il 58enne torinese ucciso insieme al complice Andrea Spinelli, 44enne di Bra (Cuneo). Si sono costituiti contro il gioielliere anche la madre e i fratelli di Mazzarino, la famiglia di Spinelli, il patrigno di quest'ultimo e Alessandro Modica, l'autista ferito dopo la rapina, unico superstite della banda di malviventi.

La sentenza di primo grado, confermata dall'appello, aveva stabilito il pagamento di complessivi 480mila euro, oltre alle spese legali sostenute dalle quindici persone costituite. I 10mila euro di provvisionale nei confronti di Modica risultano essere stati pagati, come confermato dall'avvocata Carla Montarolo. Restano le altre somme, più il capitolo dei risarcimenti in sede civile, che si apre ora che la sentenza è divenuta definitiva.

"Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, Roggero ha diverse proprietà", ha precisato l'avvocato Caruso. C'è da valutare anche l'ammontare esatto della raccolta fondi che il gioielliere aveva promosso dopo la condanna in primo grado e ha più volte rilanciato: "Non sappiamo esattamente quanto abbia raccolto, ma sono somme considerevoli: la raccolta fondi l'aveva pubblicizzata sia per le spese legali che per le parti civili. Peccato che non abbia mai pagato niente". Nel ddl Sicurezza da poco entrato in vigore una norma, ribattezzata "salva Roggero", esclude il risarcimento per chi reagisce a determinati reati. Ma la norma, spiega l'avvocato Caruso, non avrebbe comunque avuto effetto in questo caso perché "riguarda l'eccesso colposo di legittima difesa e questo non è un eccesso colposo".