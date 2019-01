Un tunisino di trentuno anni è deceduto giovedì sera nei pressi di un money transfer di Empoli (Firenze). L’uomo, stando a quanto emerso finora, è morto durante l'intervento di polizia e sanitari del 118, chiamati dal titolare del negozio poiché aveva dato in escandescenze. Il trentunenne, secondo quanto appreso da fonti investigative, si era presentato nel negozio per trasferire del denaro, una banconota da 20 euro. Al rifiuto del titolare, che apparentemente temeva che la banconota fosse falsa, l'uomo avrebbe perso il controllo e a quel punto il negoziante avrebbe avvisato la polizia. L’uomo avrebbe quindi accusato un malore mentre era a terra contenuto dagli agenti. Sempre in base a quanto emerso, il tunisino avrebbe avuto le manette ai polsi e i piedi bloccati con un cordino, che i poliziotti erano stati costretti ad applicargli perché continuava a scalciare. Vani i tentativi di rianimarlo, durati oltre un'ora.

Sul posto la pm Christine von Borries della procura di Firenze – La vicenda sarebbe stata ripresa dalle telecamere interne del money transfer e forse anche da quelle presenti in strada a Empoli. Sul posto è stato disposto un sopralluogo con il pm di turno Christine von Borries e la polizia scientifica. Oltre a far cristallizzare la scena del decesso dalla Scientifica, verranno disposti accertamenti medico legali come probabilmente l'autopsia sul corpo del tunisino, che all'apparenza sarebbe morto per un attacco cardiaco improvviso, e verosimilmente la ricostruzione delle modalità di intervento dei poliziotti e dei sanitari. Nel negozio sono state scattate numerose fotografie e all'esterno i poliziotti della Scientifica avrebbero fatto rilievi su una vettura della polizia ferma davanti al negozio. Repertato anche un cappello invernale nero, prelevato dalla strada. Gli accertamenti su quanto accaduto sono condotti dalla squadra mobile della questura di Firenze.