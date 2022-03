Quali sono gli sconti della Carta Giovani Nazionale 2022 e chi la può avere con l’app IO È disponibile per tutti i giovani dai 18 ai 35 anni la Carta Giovani Nazionale, il nuovo strumento digitale che consente l’accesso a numerosi sconti e agevolazioni. Vediamo quali sono e come attivarla.

A cura di Daniela Brucalossi

La Carta Giovani Nazionale è il nuovo strumento digitale che consente l'accesso a sconti e agevolazioni ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia. Questo circuito di servizi, disponibile grazie alle aziende pubbliche e private partner del progetto, è disponibile in più ambiti: casa, negozi, energia, viaggi, tempo libero, ristoranti, sport, cultura, stili green, mobilità sostenibile, formazione e opportunità professionali in Italia e in Europa. La Carta, istituita su decreto del Ministero per Politiche giovanili e lo Sport, aderisce al network delle Youth Card dei Paesi europei associati all’European Youth Card Association (EYCA), organizzazione non profit che si occupa di promuovere la mobilità e la cittadinanza attiva delle e degli Under 35. Questo significa che può essere utilizzata anche al di fuori dei confini italiani, ma solo da chi ha tra i 18 e i 30 anni. Attivare la Carta è molto semplice: basta accedere all'app IO ed eseguire alcune semplici operazioni. Vediamo come.

Cos'è e come funziona la Carta Giovani Nazionale

La Carta Giovani Nazionale (CGN) è uno strumento digitale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e

il Servizio Civile Universale dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni di età. Tramite questo supporto razze e ragazzi possono usufruire di particolari agevolazioni e sconti nell’acquisto o nell’accesso a beni e servizi pubblici e privati dei partner aderenti all’iniziativa.

Cosa si può fare con la Carta Giovani Nazionale: sconti e agevolazioni

Grazie alla partnership dell'iniziativa con varie aziende pubbliche e private, sconti e agevolazioni sono applicabili in vari ambiti: casa, negozi, energia, viaggi, tempo libero, ristoranti, sport, attività culturali, stili green, mobilità sostenibile, formazione e opportunità professionali in Italia e in Europa.

Chi può richiedere la Carta Giovani Nazionale 2022

Possono richiedere la Carta Giovani Nazionali 2022 tutti i giovani dai 18 ai 35 anni residenti in Italia.

Come attivarla sull'app IO per accedere agli sconti

Per attivare la Carta Giovani Nazionale è necessario accedere all'app io tramite SPID o Cie, selezionare l'opzione Portafoglio, premere l'icona "Aggiungi" e, successivamente, "Sconti, bonus e altre iniziative". Qui è disponibile la sezione "Carta Giovani Nazionale", nella bisogna completare tutti i passaggi. Una volta attivato, lo strumento sarà visibile nel Portafoglio dell'app IO e si potrà controllare la lista delle aziende, degli esercent e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa e delle agevolazioni attive.