Il primo gennaio 2021 partirà la lotteria degli scontrini. Dopo il rinvio di sei mesi e quello successivo dovuto all'emergenza Covid l’entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi è ormai alle porte. E si iniziano a definire le regole e anche i premi messi a disposizione di cittadini ed esercenti. Con premi più alti per chi effettua i pagamenti cashless, ovvero con strumenti elettronici come le carte e i bancomat. Prima è arrivato il via libera del Garante della privacy al provvedimento che determinerà le regole della lotteria. Poi è stato attivato il portale appositamente predisposto per partecipare all’iniziativa. Oltre ai premi, con il provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle Entrate sono state stabilite anche le date delle estrazioni: la prima verrà effettuata giovedì 14 gennaio 2021. Andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere sulla lotteria degli scontrini, dal codice lotteria alle estrazioni e ai premi per contribuenti ed esercenti.

Come funziona la lotteria degli scontrini

La lotteria dei corrispettivi è stata introdotta con un obiettivo per il governo: combattere l’evasione fiscale. L’idea è quella di incentivare i contribuenti a chiedere lo scontrino con la speranza di una vincita (ingente) in denaro. Allo stesso tempo, si punta a incentivare anche i negozianti a emettere gli scontrini permettendo ai cittadini di pagare attraverso strumenti elettronici e dando anche agli stessi negozianti la possibilità di partecipare ad alcune estrazioni. Si tratta quindi di una sorta di gioco a premi anti-evasione a cui si può partecipare effettuando acquisti in qualsiasi negozio per cifre pari o superiori a un euro.

Come ottenere il codice lotteria

Il Portale Lotteria è stato predisposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la collaborazione di Sogei: il sito è www.lotteriadegliscontrini.gov.it. Per partecipare alla lotteria i cittadini dovranno inserire il proprio codice fiscale sul portale per ottenere il codice lotteria. Non è necessario registrarsi. Il codice viene generato casualmente dal sistema e consiste in 8 caratteri alfanumerici, che verranno associati al codice fiscale dell’utente. Sarà possibile creare anche più di un codice lotteria a testa e ognuno di questi verrà associato al codice fiscale: saranno, quindi, sempre validi. L'utente dovrà quindi stampare il codice o salvarlo sul proprio dispositivo mobile, come smartphone e tablet. Se si smarrisce il codice è possibile inserire nuovamente il codice fiscale e avere così un nuovo codice lotteria.

Come funziona il portale lotteria

Il portale lotteria sarà suddiviso in due aree: una pubblica e l’altra riservata. In quella pubblica si accede senza bisogno di autenticarsi: questa sezione consente di generare il codice lotteria e contiene le informazioni generali sulla lotteria, come il calendario delle estrazioni, lo stato delle singole estrazioni, i codici vincenti degli scontrini e quelli relativi ai premi non reclamati. All’area riservata, invece, si accede tramite Spid, credenziali Fisconline ed Entratel, o Carta nazionale dei servizi. Qui si può consultare il proprio profilo e controllare il numero dei biglietti virtuali associati agli scontrini. Si possono inoltre verificare le vincite e controllare i termini per reclamare i premi.

Come partecipare alla lotteria degli scontrini

I contribuenti, per partecipare alla lotteria degli scontrini, dovranno inserire il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto, senza dover quindi fornire dati personali. Il codice deve essere comunicato all’esercente o si potrà fornirlo anche attraverso il Qr Code. Poi l’Agenzia delle Entrate avrà il compito di estrapolare i dati da ogni singolo scontrino trasmesso (in via telematica) dal negoziante con tutti i dati correlati, compreso il codice lotteria. Questi dati verranno girati al sistema lotteria dell’Agenzia delle dogane per il sorteggio e dopo l’estrazione sarà il personale dell’Agenzia a risalire al vincitore attraverso il collegamento con il codice fiscale. Nella prima fase di applicazione non sarà possibile partecipare alla lotteria in caso di acquisti certificati da fattura elettronica, riguardanti il sistema tessera sanitaria o effettuati rilasciando il codice fiscale per le detrazioni e le deduzioni fiscali.

I premi della lotteria degli scontrini e come ritirarli

La prima precisazione che va fatta sui premi riguarda le estrazioni: saranno due diverse, una per chi paga in contanti e l’altra per chi utilizza i pagamenti elettronici. Ci sarà un’estrazione ‘ordinaria' (per chi paga in contanti) annuale con un premio da un milione di euro. Per la seconda estrazione, quella ‘zero contanti’, il premio sarà di cinque milioni di euro per i cittadini e – qua l’altra novità – di un milione di euro per l’esercente. Poi ci saranno i premi mensili da 30mila e da 100mila euro.

Quindi, ricapitolando, per chi paga in contanti si prevede un premio annuale da un milione di euro e tre premi mensili da 30mila euro. Per chi utilizza i pagamenti elettronici, invece, il premio annuale è da cinque milioni per l’acquirente e da un milione di euro per gli esercenti: il premio, in questi casi, viene legato allo stesso scontrino, quindi cittadino ed esercente vincono insieme. I premi mensili per chi paga cashless, invece, saranno 10 da 100mila euro per i cittadini e da 20mila euro per i negozianti.

Si prevedono anche sette premi settimanali da 5mila euro per i pagamenti in contanti. Per quelli elettronici, invece, i premi saranno 15 da 25mila euro per i cittadini e sempre 15, ma da 5mila euro, per gli esercenti. Una volta effettuati i sorteggi, i cittadini potranno verificare sul portale le vincite, entrando attraverso il pin personale (o lo Spid o la Carta nazionale dei servizi) e vedendo così i risultati dei propri scontrini. I vincitori verranno comunque avvertiti dal Fisco immediatamente attraverso un sms o una mail (se indicati sul portale) e poi con una raccomandata o una mail di posta certificata. Dal momento dell’estrazione ci sono 90 giorni per incassare la vincita, che è esente da tasse.

Il calendario delle estrazioni per la lotteria degli scontrini

I consumatori potranno controllare sul portale se hanno vinto o meno. Ma sanno, già da ora, quali saranno le date delle singole estrazioni. Andiamo a vederle: