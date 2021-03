La lotteria degli scontrini è partita lo scorso 1 febbraio e il prossimo 11 marzo ci sarà la prima estrazione mensile, con un premio in palio di 100mila euro per l'acquirente e 20mila euro per l'esercente. Per partecipare è necessario generare un codice lotteria sul portale dedicato del governo inserendo il proprio codice fiscale. C'è poi un altro passaggio non obbligatorio ma che rende molto più facile e veloce controllare le spese effettuate, verificare quanti e quali biglietti lotteria si possiedono e venire subito a conoscenza di un'eventuale vincita: la registrazione all'area riservata. Si può effettuare l'accesso con lo Spid, la Carta di Identità o la Carta Nazionale dei Servizi. Una volta dentro, bisogna selezionare la categoria con cui si vuole partecipare: l'area acquirente o l'area esercente. A questo punto, viene chiesto di inserire il proprio indirizzo e-mail Pec, attraverso cui viene comunicata la vincita, e si può selezionare l'opzione per bloccare la generazione di un nuovo codice lotteria legato al proprio codice fiscale nell'area pubblica. Una volta eseguite queste operazioni, si ha accesso alla sezione del portale dove si visualizzano gli scontrini validi per la lotteria, i biglietti virtuali generati e le estrazioni a cui si può partecipare. È presente anche un'area utile se si ha bisogno di assistenza per eventuali problemi.

Cosa c'è nell'area riservata del portale Lotteria degli Scontrini

L'area riservata del portale della lotteria degli scontrini è divisa in varie parti:

Una sezione dedicata ai propri dati personali. Si può inserire il proprio indirizzo e-mail o numero di telefono per poter poi ricevere le comunicazioni di servizio, come le date per le varie estrazioni. È molto importante, inoltre, inserire la propria e-mail Pec, sulla quale, avendo essa un valore legale, si riceve l'avviso di un'eventuale vincita. In questa sezione, inoltre, si può selezionare l'opzione per bloccare la generazione di un nuovo codice lotteria legato al proprio codice fiscale nell'area pubblica.

Una sezione dove si visualizzano gli scontrini validi per la lotteria

Una sezione dove sono indicate le estrazioni a cui si può partecipare con i biglietti a disposizione e dove si possono controllare i biglietti virtuali generali

Un'area dedicata all'assistenza per eventuali problemi

Una sezione per segnalare all'Agenzia delle Entrate un esercente che non aderisce alla lotteria degli scontrini

Come registrarsi e accedere all'area riservata

Registrarsi all'area riservata del portale lotteria è semplice. Innanzitutto, bisogna cliccare il pulsante blu in alto a destra nella home page con la dicitura "Accedi all'area riservata".

A questo punto, viene richiesto all'utente di effettuare l'accesso tramite Spid, Carta di Identità o Carta Nazionale dei Servizi.

Come visualizzare gli scontrini e i biglietti virtuali

Una volta dentro l'area riservata si possono visualizzare gli scontrini validi e i biglietti virtuali generati per la lotteria cliccando la sezione "il mio calendario estrazioni". Qui sono indicate anche le date delle estrazioni a cui si può partecipare. Sempre in questa sezione, in caso di vincita, apparirà un messaggio con l'avviso della vincita, dell’importo vinto e della data entro la quale si deve ritirare il premio. Si possono controllare gli scontrini validi anche nell'area "i miei scontrini", ricercandoli per data di emissione.

Come vedere i propri codici lotteria

I codici alfanumerici necessari per partecipare alla lotteria si possono generare e scaricare (o stampare) nella sezione "i miei codici lotteria". È possibile anche richiedere di bloccarne l’utilizzo o cancellarne l’associazione con gli scontrini (e con i biglietti virtuali) già registrati. Bisogna ricordare però che il blocco e la cancellazione di un codice lotteria sono operazioni irreversibili.

Come richiedere assistenza



Se si dovesse verificare qualche problema durante la partecipazione alla lotteria degli scontrini lo si può segnalare nell'area "richiedi assistenza". In questa sezione viene richiesto di selezionare l'oggetto del problema tra diverse diciture: "Problemi relativi agli scontrini di partecipazione alla lotteria", "Problemi relativi ai codici lotteria per la partecipazione alle estrazioni utenti accreditati", "Dati personali del partecipante alla lotteria" e "Problemi relativi alle date di estrazione". Più in basso è a disposizione un apposito spazio per scrivere un messaggio di spiegazione all'assistenza.

Di seguito, un video tutorial che mostra passo per passo come registrarsi e accedere all'area riservata e come funzionano le varie sezioni.