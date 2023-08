Torna la lotteria degli scontrini, ma stavolta è istantanea: ecco come funziona Nasce la lotteria degli scontrini istantanea: entro la fine del 2023, sugli scontrini apparirà un Qr code – in caso di acquisti superiori a un euro e di pagamento elettronico – che permetterà di verificare subito la vincita.

A cura di Luca Pons

Ritorna la lotteria degli scontrini, ma in una forma più immediata. Il Garante della privacy ha dato l'ok a un provvedimento che crea la nuova lotteria a estrazione istantanea: il cliente che riceve lo scontrino potrà partecipare direttamente all'estrazione perché sulla ricevuta ci sarà stampato un codice bidimensionale, ovvero un Qr code e un codice simile. Si potrà verificare subito se si ha vinto, con l'apposita app Gioco legale. La novità era in cantiere già durante lo scorso governo, e affiancherà la lotteria degli scontrini ‘tradizionale', che non ha dato grandi risultati. La nuova lotteria dovrebbe partire negli ultimi mesi del 2023.

Come funziona la vecchia lotteria degli scontrini

Lo scopo della misura è sempre stato quello di ridurre l'evasione fiscale e incentivare i pagamenti elettronici: con dei premi periodici, si voleva dare l'incentivo a chiedere lo scontrino nei negozi che non lo fanno, e a usare un pagamento senza cash, l'unico valido per partecipare. La lotteria è nata nel febbraio 2021, e prosegue ancora oggi, ma il suo funzionamento è piuttosto macchinoso: bisogna visitare l'apposito portale online, registrarsi, e in questo modo generare un proprio codice personale.

Questo va poi mostrato ai commercianti, quando si fa un acquisto di almeno 1 euro, e i negoziati lo inseriscono su un'altra piattaforma, generando così un biglietto della lotteria virtuale. Ogni secondo giovedì del mese, poi, avviene l'estrazione, chi vince (i premi vanno fino a 100mila euro) viene informato tramite Pec o raccomandata, e deve infine recarsi alle Dogane per completare l'erogazione della vincita.

Cosa cambia con la lotteria istantanea e quando parte

Come detto, invece, nella nuova lotteria degli scontrini istantanea si potrà partecipare subito con il Qr code sullo scontrino: non bisognerà più dare il proprio codice personale all'esercente. Anche in questo caso, comunque, potranno partecipare solo i maggiorenni e solo utilizzando strumenti di pagamento elettronici, che siano intestati alla persona che fa l'acquisto o a un membro del suo nucleo familiare.

Per partecipare bisognerà scaricare l'applicazione Gioco legale e fare accesso con Spid o con Carta d'identità elettronica. Dopodiché, con il proprio smartphone si potrà inquadrare il Qr code sullo scontrino se si è effettuato un pagamento senza contanti. Se non si ha un proprio codice personale già generato per la vecchia lotteria degli scontrini, sarà l'app a generarne automaticamente uno, legato a quel singolo acquisto.

Se il Qr code è vincente, il cliente lo saprà immediatamente. Sull'app arriverà una notifica, e aprendola si potrà prima compilare un questionario e poi ricevere un ultimo codice: questo permetterà di riscuotere il premio in uno degli esercizi abilitati. Si avranno 30 giorni di tempo per farlo.

Ci si aspetta che la nuova lotteria istantanea abbia il via prima della fine del 2023. In particolare, i registratori di cassa dei negozi dovrebbero essere adattati entro il 2 ottobre di quest'anno. Non è ancora stato definito, però, quanto saranno sostanziosi i premi e dove potranno essere utilizzati.