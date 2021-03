La prima estrazione della Lotteria degli scontrini, in programma oggi 11 marzo 2021, sarà seguita in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 13. La lotteria degli scontrini è una iniziativa del governo che fa parte del piano Cashless Italia, con l'obiettivo di combattere l'evasione e ridurre l'utilizzo del contante. Per ogni scontrino di almeno 1 euro viene generato un biglietto virtuale abbinato al proprio codice lotteria. L'estrazione della lotteria degli scontrini di oggi mette in palio 10 premi da 100mila euro per i clienti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti. I tagliandi vincenti verranno comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dopo le ore 13 di giovedì 11 marzo: aggiorna questa pagina per seguire l'estrazione della Lotteria degli scontrini in diretta.

Estrazione Lotteria degli Scontrini, biglietti vincenti e premi

Alle ore 13 verranno comunicati i 10 biglietti vincenti della Lotteria degli scontrini: le transazioni valide hanno toccato i 17 milioni, sono 535 milioni i biglietti che partecipano all'estrazione, abbinati ai codici lotteria dei clienti. Per ogni biglietto vincente, è previsto un premio da 100mila euro per i clienti e uno da 20mila euro per il commerciante che ha emesso lo scontrino. L'estrazione si svolge presso il campus Sogei, i biglietti vincenti vengono comunicati sul profilo Twitter dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: la probabilità di vincita è di uno su 53 milioni, più bassa del Million Day e del Lotto, più alta del SuperEnalotto.

Ecco i biglietti vincenti dell'estrazione della Lotteria degli scontrini:

Lotteria degli scontrini, come verificare la vincita

Per verificare la vincita alla Lotteria degli scontrini per l'estrazione di giovedì 11 marzo è necessario collegarsi all'area riservata del Portale Lotteria: chi è registrato all'area riservata potrà immediatamente sapere se ha vinto. Chi invece non è registrato all'Area Riservata sarà avvisato attraverso raccomandata A/R e via mail sulla Posta Certificata (PEC). Se sono stati conservati gli scontrini, basterà controllare se il numero del corrispettivo emesso corrisponde a quello estratto. Non è comunque necessario conservare lo scontrino per dimostrare la vincita.

Le estrazioni della Lotteria degli Scontrini

La prossima estrazione della Lotteria degli Scontrini è in programma giovedì 8 aprile, mentre a partire da giugno 2021 inizieranno anche le estrazioni settimanali. La prima estrazione annuale avverrà invece direttamente nel 2022, secondo quanto comunicato dal Governo nel calendario ufficiale.