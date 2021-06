Doppio appuntamento quello di oggi 10 giugno con le estrazioni della Lotteria degli scontrini che ha visto affiancare alle oramai consuete estrazioni mensili anche quelle settimanali. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tramite il proprio account Twitter, ha reso noti i 10 codici vincenti del concorso mensile e gli 40 codici fortunati dell'estrazione settimanale. I premi in palio sono 10 da 100 mila euro per il concorso mensile e 15 premi settimanali da 25 mila euro. Per l'estrazione di oggi, sono stati assegnati 25 bonus "extra" da 10mila euro per i biglietti settimanali. I codici estratti sono stati pubblicati anche sul portale ufficiale della Lotteria degli scontrini.

Per verificare l'eventuale vincita alla Lotteria degli Scontrini basterà accedere alla propria area riservata sul portale della Lotteria. Se l'utente, invece, non è registrato al sito, sarà l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a comunicare la vincita tramite raccomandata A/r.

Ecco nel dettaglio tutti i codici vincenti dell'estrazione odierna della Lotteria degli Scontrini.

Estrazione mensile Lotteria degli scontrini: i codici vincenti

Di seguito l'elenco dei 10 codici vincenti per il concorso mensile n°5 della Lotteria degli Scontrini.

1014-0064 53SNS300808 11490017 077-0010 53SNS303246 02090001 1984-0034 99MEY006518 0858-0064 2CITP000588 0457-0035 96MK3018476 0760-0062 3BSDP000244 03130008 1589-0041 99MEY011337 0960-0038 53SNS301800 00200003 0744-0039 99MEX039116 0971-0115 53SNS300877 20190007

in foto: I 10 codici vincenti dell’estrazione mensile della Lotteria degli scontrini

Estrazione settimanale Lotteria degli scontrini: i codici fortunati

Ecco i 15 codici vincenti (con 25 codici extra) della prima estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini: