Oggi, giovedì 11 marzo 2021, dalle ore 13 ci sarà la prima estrazione della lotteria degli scontrini. L'iniziativa, inserita all'interno del Piano Cashless Italia, è stata messa a punto dal Governo Conte bis per incentivare l'uso dei pagamenti elettronici, in modo da lottare contro l'evasione fiscale e, allo stesso tempo, modernizzare il Paese. La prima estrazione sarà su base mensile (si riferirà ai corrispettivi battuti dall'1 febbraio all'1 marzo) e il premio ammonterà a 100mila euro per dieci compratori e a 20mila euro per dieci esercenti. Dalle ore 13 si potrà seguire l'estrazione in diretta su Fanpage.it. Ma anche se non si ha modo di seguire l'estrazione live, venire a conoscenza di un'eventuale vincita sarà molto semplice: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli invierà ai vincitori una raccomandata AR o un'e-mail sulla PEC (Posta Elettronica Certificata). In alternativa, si riceverà un messaggio di avviso nell'area riservata del portale lotteria (ma solo dopo aver eseguito una registrazione inserendo i propri dati personali) oppure, al termine di ogni estrazione, nell'area pubblica del portale si potrà visualizzare lo scontrino a cui corrisponde il biglietto estratto per ogni premio in palio. Inoltre, i biglietti vincenti saranno comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul proprio profilo Twitter a partire dalle ore 13 di oggi. È necessario ricordare, però, che per partecipare alla lotteria degli scontrini bisogna essere maggiorenni, residenti in Italia, ottenere il proprio codice lotteria sul portale del governo ed effettuare il pagamento di almeno un euro solo tramite carte di credito, prepagate, bancomat o app, presso gli esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Come verificare la vincita alla lotteria degli scontrini

Ci sono più modi per controllare se si ha vinto alla lotteria degli scontrini. Dalle ore 13 di oggi, giovedì 11 marzo 2021, si potrà seguire l'estrazione della lotteria in diretta su Fanpage.it. In alternativa, se ci si è registrati all'area riservata del portale lotteria, la verifica è molto semplice. Bisogna andare sulla home page del sito dedicato, cliccare il pulsante in alto a destra con la dicitura "Accedi all'area riservata" ed accedere utilizzando una delle tre modalità previste: lo Spid, la Carta di Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi. A questo punto, si deve cliccare sulla propria area di riferimento (acquirente o esercente). Una volta dentro, è sufficiente andare nella sezione "il mio calendario estrazioni": apparirà un messaggio con l'avviso di un'eventuale vincita e che indica l’importo vinto e la data entro la quale si deve ritirare il premio.

Nel caso in cui, invece, l'utente abbia preferito non registrarsi all'area riservata del portale, verificare la vincita è meno immediato ma comunque possibile. È necessario andare sulla home page del portale, ovvero l'area pubblica: lì verrà pubblicato lo scontrino a cui corrisponde il biglietto estratto per ogni premio in palio. Se l'utente ha conservato tutti gli scontrini validi alla lotteria potrà confrontarli con quello corrispondente al biglietto vincente.

Come viene comunicata la vincita

In ogni caso, anche se il consumatore non ha tempo o modo di seguire l'estrazione live o di visitare il portale online della lotteria, l'eventuale vincita verrà comunicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Questa avviserà i vincitori, in questo caso dieci clienti e dieci esercenti, tramite una raccomandata AR o un'e-mail sulla Pec (Posta Elettronica Certificata).

Inoltre, i biglietti vincenti saranno comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul proprio profilo Twitter.