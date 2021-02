La lotteria degli scontrini è partita il primo febbraio: si tratta di un sistema, che rientra nel piano cashless Italia, che permette di partecipare all’estrazione di premi settimanali, mensili e annuali. Per partecipare alle estrazioni è necessario avere un codice lotteria, un codice alfanumerico e a barre abbinato al proprio codice fiscale, che va generato attraverso il portale della lotteria degli scontrini. Possono richiederlo tutte le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia, inserendo il proprio codice fiscale nel portale alla voce ‘Partecipa ora’. Una volta ottenuto il codice l’utente può stamparlo o salvarlo sul proprio dispositivo elettronico, per poi mostrarlo al momento degli acquisti effettuati con strumenti elettronici (per partecipare alle estrazioni valgono solo i pagamenti effettuati con carte e bancomat) e ricevere così i biglietti virtuali che consentono di essere in lizza per i premi settimanali, mensili e annuali.

A cosa serve il codice lotteria

Per partecipare alla lotteria è necessario generare un codice lotteria da mostrare al momento degli acquisti effettuati pagando con strumenti tracciabili. Il codice si deve mostrare quando vengono effettuati acquisti dell’importo di almeno un euro, sempre che l’esercente aderisca alla lotteria dei corrispettivi e possa ricevere il pagamento da inserire nel sistema lotteria. Il codice lotteria è un codice alfanumerico, a barre, generato attraverso il proprio codice fiscale e ad esso abbinato. Viene univocamente abbinato al codice fiscale e una volta collegato agli scontrini produrrà dei biglietti virtuali per partecipare alla lotteria. Il codice va sempre portato con sé e mostrato al momento degli acquisti effettuati con carte e bancomat.

Lotteria degli scontrini: come ricevere il codice

Dal primo dicembre, sul portale appositamente predisposto per la lotteria dei corrispettivi, è attiva la sezione ‘Partecipa ora’, da cui richiedere il codice. Andando su questa pagina del portale si può quindi ottenere il codice. Queste sono le operazioni da seguire:

Si inserisce il codice fiscale e il codice di sicurezza generato dalla pagina;

Si genera il codice lotteria;

Si stampa il codice o si memorizza sul proprio dispositivo mobile.

Il codice lotteria viene generato previa verifica dell’esistenza e della validità del codice fiscale, nonché dell’effettivo compimento della maggiore età e dell’esistenza in vita del richiedente. Se si perde o si dimentica il codice lotteria, è possibile visualizzarlo nella propria area riservata del portale lotteria. O, in alternativa, si può ottenere un altro codice, sempre dalla pagina ‘Partecipa ora’.