La lotteria degli scontrini è ufficialmente partita il primo febbraio, dopo una serie di proroghe e rinvii che hanno fatto rimandare il suo avvio per mesi. La lotteria dei corrispettivi riguarda non soltanto i cittadini, ma premia anche i commercianti: anche loro, infatti, possono partecipare alle estrazioni. Nonostante siano molti gli esercenti che lamentino le difficoltà nel far partire la lotteria, soprattutto a causa della necessità di adeguarsi con i nuovi registratori telematici (in realtà obbligatori da marzo). Per i commercianti non c'è l'obbligo di aderire alla lotteria degli scontrini, né il rischio di sanzioni: ma possono essere segnalati all'Agenzia delle Entrate in caso di mancata adesione. La possibilità di partecipare alla lotteria si applica a tutti gli acquisti effettuati dai cittadini presso gli operatori Iva che sono obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ovvero tutti gli esercizi che emettono il documento commerciale. Il cliente deve mostrare all’esercente il codice lotteria per accedere alle estrazioni. Si può partecipare solamente per gli acquisti effettuati con strumenti elettronici e per un importo di almeno un euro. Non si accede per gli acquisti effettuati in farmacia o comunque attraverso il sistema tessera sanitaria che dà accesso alle detrazioni fiscali. Vediamo come funziona la lotteria degli scontrini per i commercianti, secondo quanto indicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Cosa deve fare l’esercente

Per partecipare alle estrazioni nel documento commerciale relativo al singolo pagamento deve essere riportato il codice lotteria e la specifica del pagamento elettronico. L’esercente, quindi, deve acquisire al momento della registrazione dell’operazione il codice lotteria del cliente con il lettore barcode o digitando il codice alfanumerico con il tastierino del registratore. Se l’operazione va a buon fine, il commerciante deve chiudere lo scontrino digitando sul tasto del pagamento elettronico. Quando l’operazione viene chiusa e il documento commerciale viene emesso, l’esercente non deve fare altro: il registratore trasmette in automatico i dati al sistema lotteria. Preventivamente, comunque, l’esercente deve verificare che il registratore telematico sia adeguato alla registrazione del codice lotteria e che sia presente il tasto del pagamento elettronico. Di fatto l'esercente deve:

Verificare che il registratore telematico sia abilitato alla registrazione del codice lotteria e abbia il tasto per il pagamento elettronico;

Acquisire, al momento del pagamento, il codice lotteria del cliente (attraverso barcode o inserendolo con il tastierino);

Digitare sul tasto del pagamento elettronico;

Chiudere l'operazione ed emettere lo scontrino.

Quali sono i premi per i commercianti

Se un cliente vince attraverso i suoi biglietti anche l’esercente che ha emesso quel documento commerciale abbinato viene premiato. Vince, quindi, lo stesso scontrino per commercianti e cittadini. I premi sono settimanali, mensili e annuali. Per gli esercenti i premi settimanali sono 15 da 5mila euro ciascuno; quelli mensili sono 10 da 20mila l’uno; quello annuale è uno solo, da un milione di euro. Nel caso in cui gli esercenti vincano attraverso uno scontrino, vengono avvisati tramite Pec o tramite raccomandata al proprio domicilio fiscale, nel caso in cui la Pec non sia attiva o sia piena.