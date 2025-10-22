Verdena, la bassista Roberta Sammarelli dice addio: “Ognuno va per la sua strada, la band sta lavorando a un album”

Roberta Sammarelli, bassista dei Verdena dice addio alla band in cui restano i due fondatori, i fratelli Luca e Alberto Ferrari. La band lo annuncia con un post, spiegando che la notizia gli era nota da due anni. Anche la bassista ha voluto scrivere un post: “Sento il bisogno di andare avanti”.

Verdena – ph Paolo De Francesco

Roberta Sammarelli lascia i Verdena, una delle più importanti band rock italiane, che adesso resta con i due soli fondatori, i fratelli Luca e Alberto Ferrari. A comunicare l'addio della bassista è stata la stessa band con un post sui propri canali social, in cui postano una foto in bianco e nero dei due fratelli e una nota molto breve. Erano settimane che la band non postava sul proprio profilo Instagram – ma i lunghi periodi di silenzio sono una delle caratteristiche della band e dei singoli componenti, che hanno pubblicato l'ultimo album, intitolato "Volevo magia" nel 2022, sette anni dopo il doppio "Endkadenz Vol. 1/Endkadenz Vol. 2".

La scelta, come hanno scritto, è nata tempo fa, alla fine del tour dell'ultimo album, cominciato nel 2022 e terminato il 23 settembre allo Spring Attitude Festival di Roma (a cui si aggiunge il recupero delle due date all'Atlantico di Roma recuperate il 31 marzo 2023 al Palazzo dello Sport. "Come una goccia. A new dimension. Dopo aver condiviso un lunghissimo percorso, alla fine del tour ‘Volevo Magia', Roberta ci ha comunicato che non avrebbe più fatto parte del progetto – scrive la band nella nota stampa postata sui social -. Proseguirà per la sua strada. E noi per la nostra, lavorando a un nuovo album" spiegano, anticipando che i Verdena stanno comunque lavorando al prosieguo di Volevo magia.

Questa notizia era nell'aria da tempo, spiegano, ma c'è voluto un po' per metabolizzarla e comunicarla: "È da un po’ di tempo che questa cosa era in attesa di essere detta ma forse ci serviva un po’ di tempo per metabolizzare… sapete com’è… Ringraziamo veramente tanto chi ci ha seguito e aiutato in questi anni. Sperando che il futuro sorrida a tutti, Luca e Alberto" scrivono prima di chiudere con "Siamo tutti sensibili al ridicolo e alla vergogna". Anche Sammarelli ha voluto scrivere un post su questa scelta: "Sarò onesta perché è nella mia natura esserlo. Qualcuno già sa, qualcuno lo sospetta, qualcuno invece non se lo aspetta: non suonerò più nei Verdena".

La bassista la definisce "una scelta (molto difficile) che ho preso alla fine del tour del 2023 e che ho comunicato alla band già a quel tempo" ma la scelta di comunicarlo solo oggi è dovuta, spiega, al non essere mai stati bravi con le parole, ma è arrivato il momento di dirlo "sia per ringraziare di questo grande pezzo di vita che dai 16 anni mi ha portato fino ai 46, sia per ringraziare il pubblico fantastico che mi ha accompagnato fin qui". La bassista descrive questo percorso come "anni speciali, a volte incredibili, a volte complessi, altri commoventi. Niente potrà cancellare quello che è stato fatto, che fortunatamente resta indelebile nella musica" ma spiega che è arrivato il momento di guardare altrove, cosa che stava già facendo: lo scorso anno, per esempio, ha accompagnato Motta nel suo tour.

"Ora sento il bisogno di andare avanti, in un’altra direzione, in uno o più viaggi che non sono sicura dove mi porteranno, ma che è il momento di intraprendere. Buona fortuna a tutti!" ha concluso. I Verdena sono una delle band italiane più influenti per quanto riguarda il panorama rock italiano, riuscendo a portare il genere a una platea sempre più ampia assieme a band come Afterhours, Marlene Kuntz, ma anche CSI, La Crus, tra le altre. I Verdena hanno alle spalle album come quello omonimo d'esordio, ma anche Solo un grande sasso, Il suicidio dei samurai, Requiem e Wow.