Testo e significato di Una parte di me, il nuovo inedito di Pino Daniele dedicato al figlio Francesco

Comincia con un assolo dolcissimo di chitarra classica e poi con un messaggio diretto al figlio più piccolo Francesco: "Leggi nel tuo cuore, fallo anche per me, diventerai un omone come me, ma tieni gli occhi fissi al cielo, non aver paura del mare". È l'incipit di Una parte di me, singolo pubblicato per i 70 anni di Pino Daniele. In copertina c'è lui, Pino Daniele con un bambino dai capelli biondi in braccio, in quella che è a tutti gli effetti una foto di famiglia scattata da Alessandro, secondogenito di Pino Daniele.

Il testo e il significato di Una parte di me

Come scrive il comunicato stampa ufficiale, "il brano è stato composto nel 2009" ma non è mai stato pubblicato perché, per motivi discografici, fu messo da parte. Il brano, infatti avrebbe dovuto far parte di un disco remake con qualche inedito.

Leggi nel tuo cuore

Fallo anche per me

Diventerai un omone

Come me

Ma tieni gli occhi fissi al cielo

Davvero

Davvero

Non aver paura del mare

Che farai?

Che farai?

Quante cose che farai!

Sei una parte di me

Riderai, piangerai

Amerai e sognerai

Tutto quello che vuoi è dentro al tuo cuore

Adesso dormi amore

Davvero

Davvero

Non aver paura del buio

Riderai, piangerai

Amerai e sognerai

Tutto quello che vuoi è dentro al tuo cuore

Ma tieni gli occhi fissi al cielo

Davvero

Davvero

Non aver paura del mare

Amore

Pino Daniele e il figlio Francesco, la foto di copertina del brano.

Le celebrazioni per il 70° anniversario della nascita e 10° dalla scomparsa

Una parte di me è una delle iniziative che la Fondazione Pino Daniele Ets ha ideato sotto il sigillo ufficiale "70/10 Anniversary" per celebrare due importanti ricorrenze: il 70° anniversario della nascita e il 10° anniversario della scomparsa del celebre artista napoletano. Questo marchio distintivo garantisce l'autenticità delle iniziative dedicate a uno dei più amati musicisti italiani. Tra le iniziative:

Una mostra inedita a Palazzo Reale: " PINO DANIELE. SPIRITUAL " dal 20 marzo al 6 luglio 2025;

" dal 20 marzo al 6 luglio 2025; Il documentario " PINO " al cinema dal 31 marzo al 2 aprile;

" al cinema dal 31 marzo al 2 aprile; Il brano inedito " AGAIN " (Warner Music Italy)

" (Warner Music Italy) La ristampa " Musicante 40th Anniversary Album " (Warner Music Italy)

" (Warner Music Italy) " NAPULE È MILLENARIA ", versione speciale scelta come inno ufficiale per il 2500° anniversario della fondazione di Napoli

", versione speciale scelta come inno ufficiale per il 2500° anniversario della fondazione di Napoli Il grande evento in Piazza del Plebiscito che si terrà il 18 settembre 2025 dal titolo PINO È – IL VIAGGIO DEL MUSICANTE, uno show con grandi nomi della musica italiana il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca oncologica pediatrica.

Tutte queste iniziative non rappresentano solo un tributo all'artista, ma un impegno concreto per promuovere i valori dell'educazione civica, sostenere l'educazione musicale e combattere la povertà educativa, seguendo l'esempio di Pino Daniele nel dare voce alla vera essenza della musica.