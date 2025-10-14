Tyler, The Creator ad agosto 2026 a Fiera Milano Live: come e quando acquistare i biglietti

Tyler, The Creator, via Apple Music

Il prossimo 25 agosto 2026, Tyler, The Creator ritorna in Italia per la sua unica data quest'anno, in un concerto prodotto da Vivo Concerti a Fiera Milano Live. Solo pochi mesi fa, all'Unipol Forum di Assago avevamo assistito al suo terzo concerto in Italia, durante il Chromakopia World Tour, mentre in precedenza si era esibito nel 2016, prima il 12 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni e successivamentea a Villa Ada a Roma, per l'uscita l'anno precedente dell'album Cherry Bombs. Lo scorso 21 luglio è stato pubblicato il suo ultimo album Don't Tap The Glass, che porterà l'artista statunitense in un tour mondiale nel 2026: infatti l'Italia sarà una delle ultime date primaverili/estivi della tournée, che comincerà in Argentina il 13 marzo al festival Loolapalooza di Buenos Aires. Arriverà in Europa solo con la data italiana del 25 agosto e successivamente con il doppio appuntamento al Victoria Park di Londra per l'All Point East.

Quanto costano e come acquistare i biglietti per il concerto di Tyler, The Creator a Milano

Ma andiamo a vedere come acquistare i biglietti per la data italiana di Tyler, The Creator alla Fiera Milano Live 2026. Come riporta Vivo Concerti, organizzatore dell'evento, i biglietti saranno in prevendita esclusiva Vivo Club da mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 11.00. Mentre saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da giovedì 16 ottobre 2025 alle ore 11.00 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 21 ottobre 2025 alle ore 11.00. Non sono ancora disponibili i prezzi dei biglietti.

Il tour 2026 di Tyler, The Creator

Dopo aver concluso il Chromakopia: The World Tour lo scorso 21 settembre nelle Filippine, a Quezon City, l'uscita di Don't Tap The Glass per Tyler, The Creator sarà l'occasione di un piccolo tour mondiale che comincerà il 13 marzo 2026 a Buenos Aires, in Argentina. Il rapper infatti, si muoverà in alcuni dei festival sudamericani, tra cui il Loolapalooza Argentina, Chile, Sao Paulo, ma anche show solisti al Parque Viva di San José in Costa Rica, o il concerto all'Arena Gauadalajara in Messico. Qui tutte le date del tour 2026 di Tyler, The Creator.