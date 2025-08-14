Tommy Cash, dopo Espresso macchiato ha una nuova canzone in italiano e gioca ancora con gli sterotipi

Tommy Cash ha una nuova canzone in italiano e gioca ancora con gli sterotipi come aveva fatto con Espresso macchiato, la canzone con cui ha gareggiato all’Eurovision Song Contest che ha scatenato enormi polemiche in Italia.

Tommy Cash canta la nuova canzone in italiano

Tommy Cash ha presentato una nuova canzone durante Red Valley Festival di Olbia e anche questa volta è in italiano. Il cantante, che in Italia ha scatenato un'ondata di polemiche dopo la pubblicazione di Espresso macchiato, la canzone con cui ha rappresentato l'Estonia allo scorso Eurovision Song Contest e che giocava con gli stereotipi dell'Italia vista dall'estero, ha cantato per la prima volta un nuovo brano, anche questa volta cantato nella nostra lingua. E pure questa volta il rapper estone ha deciso di giocare con un po' di luoghi comuni ma partendo dall'alfabeto e mettendoci dentro ancora l'espresso ma anche la mortadella e un po' di Benigni e della sua La vita è bella.

Tommy Cash, l'amore per l'Italia negli stereotipi

Se la prima volta poteva sembrare – a qualcuno poco autoironico – una provocazione, questa volta è chiaro che per il cantante il legame con l'Italia è sempre più forte. Le interviste successive alla polemica per Espresso macchiato, infatti, avevano permesso al cantante di ribadire quanto amasse il nostro Paese e nei mesi scorsi è stato più volte ospite di festival nel nostro Paese. In questa canzone di cui non conosciamo ancora il titolo, Tommy Cash usa l'alfabeto come una sorta di filastrocca ("A come amore, B come banana, C la canzone, d come Diana, E come espresso") fino a giocare con la mortadella e "la vita è quasi bella".

Il testo della nuova canzone di Tommy Cash

Buongiorno

A come amore

B come Banana

C la canzone

d come Diana

E come Espresso

F la felicità

G come Grazie

H hahahahaha

Mangio la mortadella

… modella

la vita è quasi bella ma mi…

Senti che tarantella, lo dice Donatella

signore welcome to my festa

Io ok, tu ok, lei ok, lui ok, noi ok, voi ok, quindi tutti quanti ok

Le polemiche per Espresso macchiato

La canzone di Tommy Cash ha fatto molto discutere nel nostro Paese, alcuni, tra politici e conduttori tv (dal senatore della Lega e vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio a Caterina Balivo) si sono offesi per i riferimenti, per esempio, alla mafia. La canzone era chiaramente una sorta di gioco, come ha più volte ribadito il cantante, che si è trovato la centro di trasmissioni televisive che lo attaccavano. "Io amo l'Italia, ho il massimo rispetto per questo posto, amo questo paese, il cibo, l'architettura, il design, il caffè" disse il cantante che spiegò che non era sua intenzione offendere "non avevo neppure immaginato che potesse accadere". La canzone si è qualificata al terzo posto all'Eurovision Song Contest, poco avanti a Lucio Corsi, quinto con Volevo essere un duro.