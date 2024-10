video suggerito

Tim Walz indossa i braccialetti dell'amicizia al dibattito e ricorda l'endorsement di Taylor Swift Durante il dibattito tra vice presidenti, Tim Walz ha indossato i braccialetti dell'amicizia, un regalo della figlia Hope che ricorda a tutti l'endorsement di Taylor Swift per Kamala Harris.

A cura di Elena Betti

Taylor Swift (Getty Images) e Tim Walz

Il primo ottobre si è tenuto il dibattito tra i possibili futuri vicepresidenti degli Stati Uniti Tim Walz e J.D. Vance. Tra tutti i discorsi affrontati su temi importanti per la presidenza, agli spettatori non è sfuggito un piccolo dettaglio. Tim Walz è stato visto sfoggiare due braccialetti dell’amicizia che ricordano proprio quelli di cui canta Taylor Swift in You Are Your Own Kid. I fan della cantante lo sanno, quei braccialetti vanno regalati, e in questo caso il gesto è arrivato dalla figlia del governatore, Hope, che glieli ha consegnati poco prima che partisse dal Minnesota per andare ad affrontare il dibattito al CBS Broadcast Center di New York. Risulta ovvio che con questa mossa Walz volesse ricordare a tutti che Kamala Harris ha l'endorsement di Swift, inoltre, da circa un mese sul sito web ufficiale della candidata sono comparsi anche i braccialetti dell'amicizia con scritto Harris-Walz, acquistabili per 20 dollari.

I braccialetti dell'amicizia indossati da Tim Walz

Walz ha salutato la folla di spettatori e ha discusso con J.D. Vance gesticolando, due azioni che hanno permesso ai più attenti di notare i due braccialetti dell’amicizia al polso del governatore. Grazie alle foto che alcuni spettatori hanno fatto, e ai successivi ingrandimenti, possiamo leggere quello che Hope Walz ha scritto sui braccialetti di perline regalati al padre. Uno recita "Joyful Warrior" e l'altro "Coach", due frasi che vengono usate per descrivere Walz dal momento in cui è stato candidato come vice presidente di Kamala Harris. La prima ad essere definita una “guerriera gioiosa” è stata Harris, ma anche Walz ha adottato il soprannome, mentre il termine “Coach” fa riferimento al precedente ruolo da allenatore del governatore del Minnesota che ha allenato la squadra di football della Mankato West High School durante il loro primo campionato statale.

L’endorsement delle star

L’aver indossato i braccialetti dell’amicizia non è una mossa casuale, anzi. Con questo stratagemma Walz voleva ricordare a tutti che i democratici, e in particolare Kamala Harris, hanno l’appoggio di Taylor Swift in queste elezioni. L’endorsement di Swift è arrivato lo scorso mese e ha fatto molto scalpore, ma la cantante non è stata l’unica artista a dare il suo appoggio a Harris. Billie Eilish e il fratello Finneas sono stati gli ultimi, dopo artisti come Ariana Grande, Charlie XCX, Jane Fonda, Viola Davis, Jessica Alba, Jamie Lee Curtis, America Ferrera e Geogre Clooney. In caso i braccialetti non fossero sufficienti, nella parte finale del suo discorso, Walz ha ricordato l’endorsement di Swift. "Sono sorpreso come chiunque altro di questa coalizione che Kamala Harris ha costruito", ha detto il governatore del Minnesota, aggiungendo poi che tutti coloro che hanno deciso di appoggiare Harris “credono in un futuro positivo di questo paese, e in uno in cui la nostra politica può essere migliore di quello che è". Poi ha terminato facendo nuovamente riferimento alla cultura pop: Walz si è infatti scusato con tutti i fan del programma Dancing with the Stars, la cui consueta puntata del martedì sera era stata cancellata per non entrare in competizione con il dibattito.