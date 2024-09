Anche Billie Eilish e Finneas sostengono Kamala Harris: “Lei lotta per proteggere la nostra libertà”

video suggerito

Kamala Harris aggiunge alla sua lista di sostenitori altri due artisti: Billie Eilish e il fratello Finneas. I due hanno ufficialmente dato il loro supporto alla candidata democratica attraverso un post su entrambi i loro profili Instagram e hanno deciso di esporsi e rendere chiare le loro posizioni in occasione del National Voter Registration Day. Il loro è un richiamo al voto, ma non a un voto qualsiasi, quello per i candidati Harris-Waltz.

Nel post, che in due ore ha raggiunto 1 milione di like e 20.000 commenti, scrivono: "È il giorno nazionale della registrazione degli elettori. Noi votiamo per Harris-Walz. La scelta è chiara". Poi nel video spiegano le loro posizioni: "Votiamo per Kamala Harris e Tim Walz perché stanno lottando per proteggere la nostra libertà riproduttiva, il nostro pianeta e la nostra democrazia", spiega Billie, mentre il fratello Finneas aggiunge con fermezza: "Non possiamo lasciare che gli estremisti controllino le nostre vite, le nostre libertà e il nostro futuro. L'unico modo per fermare loro e la pericolosa agenda del Progetto 2025 è votare ed eleggere Kamala Harris".

Da Taylor Swift a Billie Eilish, gli artisti che sostengono Kamala Harris

Chissà se la call to action dei fratelli servirà a smuovere le masse, di sicuro la loro presa di posizione non passerà inosservata. Nei giorni scorsi anche altri artisti si erano esposti in favore della candidata democratica e, soprattutto, contro Donald Trump. Dal "Kamala è brat" di Charlie XCX, all’uso autorizzato della canzone Freedom di Beyoncé nella campagna democratica, così come la storia di Ariana Grande che invita a votare Harris attraverso la sua canzone Dangerous Woman, anche senza un sostegno reso con la stessa chiarezza di Eilish e Swift, queste cantanti lasciano intendere quale sia la loro posizione. Insieme a loro anche alcuni attori si sono schierati con Harris: da Jane Fonda a Viola Davis, Jessica Alba, Jamie Lee Curtis, America Ferrera e Geogre Clooney.

Il caso Taylor Swift

Tra tutti gli artisti, chi ha attirato di più l’attenzione è sicuramente Taylor Swift, con cui Trump stesso si è scontrato su Truth scrivendo “I hate Taylor Swift”. Al candidato repubblicano è arrivato invece l’appoggio di Elon Musk, espostosi anche lui contro Swift a poche ore dall’endorsement della cantante per Harris, con un post molto forte sul suo social. L’artista aveva infatti annunciato il suo appoggio in quanto “donna senza figli e con un gatto”, e Musk aveva replicato con un post amaramente criticato in cui diceva "Ok Taylor … hai vinto… Ti darò un figlio e proteggerò i tuoi gatti con la mia vita".

Secondo Taylor, Harris è la candidata giusta perché "combatte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che le difenda. Penso che sia una leader ferma e dotata e credo che possiamo realizzare molto di più in questo paese se siamo guidati dalla calma e non dal caos".

Dopo l’invito della cantante, secondo i primi dati sarebbero stati circa 400mila i nuovi iscritti alle liste per votare, ma un recente report pubblicato da ABC News e Ipsos mostra che l’81% degli elettori intervistati a proposti non sceglierà chi votare perché influenzato dalla cantante. Sarebbe solo il 6% degli intervistati ad essere più propenso a votare Harris dopo l’endorsement di Swift, mentre il 13% ha dichiarato di essere meno incline.

Il commento di Hilary Clinton

Sul sostegno degli artisti a Harris si è recentemente espress anche Hilary Clinton, che in un’intervista ha fatto riferimento alla grandezza della fanbase di Swift che, se veramente ascoltasse la cantante, potrebbe stabilire le sorti delle elezioni. "Taylor Swift porta un impatto insolito a un endorsement", ha detto Clinton. "La sua fanbase è così intensa e incredibilmente influenzata da lei. È una cantante che traccia il corso della sua vita a cui si riferiscono come le loro vite, ma è anche una persona che si è opposta a un ragazzo che l'ha palpeggiata e si è alzata in piedi per riavere la sua musica da qualcuno che pensava gliel'avesse illegittimamente tolta. Ha dimostrato una resilienza nel prendere il controllo della propria vita che invia un messaggio forte. Sono una sua grande ammiratrice. Penso che la sua approvazione abbia un impatto reale", conclude.

Se quindi il sostegno di tutti questi artisti può essere di forte impatto, la campagna elettorale non è una battle musicale, e starà solo ai candidati convincere i propri elettori.