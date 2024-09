Donald Trump attacca Taylor Swift dopo l’endorsement a Kamala Harris: “Ne pagherà il prezzo”

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca in favore di Kamala Harris, il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump ha iniziato a fare i conti con le prime "gatte da pelare" da campagna elettorale. Se dal confronto con Biden era uscito abbastanza spavaldo e sicuro della propria vittoria, il dibattito con Kamala Harris ha dato all'ex presidente un po' di filo da torcere, soprattutto dopo l'endorsement alla candidata dei Dem della cantante più famosa del mondo, Taylor Swift.

Trump si è espresso pubblicamente sull'endorsement dell'autrice di Tortured Poets Department, affermando che la pop-star "pagherà le sue affermazioni sul mercato".

Un post che ha il sapore della disfatta, perché l'ex presidente aveva già cercato di attirare a sé il pubblico della cantante, lasciando intendere che la "Miss Americana" da tutto esaurito nel mondo appoggiasse la sua campagna elettorale pubblicando sui social media immagini false create con l'intelligenza artificiale.

Swift non aveva commentato l'accaduto, ma dopo il dibattito con Harris ha pubblicato sui suoi social una foto di se stessa con uno dei suoi gatti, manifestando nella descrizione il suo sostegno alla candidata democratica per poi firmarsi "Childless cat lady", in una sorta di presa in giro al vice di Trump, JD Vance.

Cosa ha detto Trump su Taylor Swift e Kamala Harris

La resa dei conti televisiva tra Kamala Harris e Donald Trump è terminata con un 1-0 per la candidata democratica. Secondo PredictIt la probabilità di vittoria di Trump è diminuita durante il dibattito, dal 52% al 47%. Le probabilità di Harris sono aumentate invece dal 53% al 55%. Dopo il dibattito, il candidato repubblicano ha rilasciato delle dichiarazioni a "Fox & Friends", sostenendo di aver fatto una "grande performance" e che il dibattito con Harris sia stato truccato. "Non so se voglio farne un altro", ha concluso.

E forse fa bene, Donald Trump, a valutare con attenzione l'opportunità di un secondo dibattito. L'endorsement di Swift è infatti molto pesante sulla bilancia di voti che potrebbero regalare la Casa Bianca a uno dei due candidati. Sulla cantante di Anti-Hero, Trump ha chiosato così: "Era solo una questione di tempo. Non ero un suo fan. È un’artista e una persona molto liberale che sembra sempre sostenere un democratico. Probabilmente ne pagherà il prezzo sul mercato”.

Alla cantante ha risposto anche Elon Musk, uno dei principali sostenitori della campagna di Trump. "Bene Taylor, hai vinto – ha scritto su X -. Ti darò un figlio e proteggerò i tuoi gatti con la mia stessa vita".

Cosa ha scritto Taylor Swift su Instagram: “voterò Kamala Harris”

Taylor Swift ha annunciato il proprio sostegno all'attuale vicepresidente degli Stati Uniti per le elezioni del 5 novembre con un lungo post su Instagram diretto ai suoi 283 milioni di followers. La cantante ha condiviso uno scatto con il suo gatto realizzato per la copertina del Time che l'ha eletta "Person of the Year" facendo riferimento alle "gattare senza figli", l'epiteto usato dal vicepresidente repubblicano Vance in relazione a Harris.

"Voterò per Kamala Harris perché combatte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che li sostenga. Penso sia una leader dotata e dalla mano ferma e credo che potremmo realizzare molto di più in questo Paese se fossimo guidati dalla calma e non dal caos".

"Come molti di voi – prosegue il post – ho guardato il dibattito stasera. Se non l'avete ancora fatto questo è il momento giusto per fare ricerche sui problemi in ballo e sulle posizioni che questi candidati assumono sugli argomenti che più vi interessano".

"Di recente sono venuta a conoscenza che una ‘me' creata con l'intelligenza artificiale che appoggiava falsamente la corsa presidenziale di Donald Trump pubblicata sul suo sito. In questo modo ha evocato le mie paure sull'Ia e sui pericoli della diffusione della disinformazione" ha spiegato ancora la cantante, già protagonista di una brutta storia relativa ad alcune immagini pornografiche realizzate dall'intelligenza artificiale e diffuse online.

"Questo mi ha portato alla conclusione che devo essere molto trasparente sui miei piani per queste elezioni come elettrice. Il modo più semplice per combattere la disinformazione è la verità. Voterò per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali del 2024″