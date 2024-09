video suggerito

Chi ha vinto il dibattito tv tra Kamala Harris e Donald Trump, secondo i sondaggi politici Il dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump è stato il primo confronto tv tra i due candidati alle prossime elezioni negli Stati Uniti. Dopo oltre 90 minuti di duello tv, i sondaggi politici pubblicati sembrano concordare che a vincere sia stata Harris, con una performance più convincente per chi ha guardato.

A cura di Luca Pons

Questa notte, il dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump è stato il primo – e forse ultimo – confronto faccia a faccia tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Da quando Joe Biden ha lasciato la campagna ed è stato sostituito da Harris, i sondaggi politici hanno visto una lenta risalita dei Democratici, che oggi sembrano essere in leggero vantaggio. Il dibattito ha toccato vari temi, dall'aborto all'immigrazione, dall'Ucraina a Gaza. Trump ha insistito inizialmente sull'economia, ma poi ha virato sulle accuse che gli venivano mosse da Harris. Stando a quanto riportano diversi sondaggi, sarebbe proprio la democratica ad aver vinto. Ma questo non basta per considerarla la favorita alle prossime elezioni.

Chi ha vinto il duello tv tra Trump-Harris, gli instant poll sugli spettatori

La Cnn ha effettuato un ‘instant poll' sugli spettatori del dibattito, da cui è risultato che il 63% assegnava la vittoria a Harris e solo il 37% a Trump. Per chiarezza, va sottolineato che allo stesso gruppo di spettatori alcune ore prima era stato chiesto chi si aspettavano che avrebbe vinto, e si erano divisi esattamente a metà tra i due candidati. La performance della serata di Harris, quindi, sembra aver convinto una buona percentuale di chi ha guardato lo scontro. Il vantaggio di 26 punti è significativo, considerando che in passato chi ha vinto i dibattiti aveva circa 18 punti di vantaggio in media.

In particolare, il miglioramento nel gradimento si è registrato tra coloro che hanno visto il dibattito e si dichiarano "indipendenti", quindi non si considerano né elettori democratici né repubblicani. Qui il 45% ha affermato di avere una visione favorevole di Harris, mentre la percentuale era al 39% prima della trasmissione. Trump, invece, è calato dal 41% al 39%.

Secondo un altro sondaggio, realizzato da Ssrs sempre per la Cnn, il 44% degli elettori che hanno guardato il dibattito afferma che Harris capisce meglio i problemi delle persone normali. Anche in questo caso, la percentuale era più bassa prima del dibattito (39%), e per Donald Trump è vero il contrario (è sceso dal 43% al 40%).

Anche una rilevazione di Fox News, emittente vicina ai Repubblicani, ha dato la vittoria a Harris. Non si è trattato di un sondaggio valido a livello statistico, ma di un panel di diciassette persone che ha seguito l'evento. Al termine, ben dodici hanno detto che a vincere era stata la vicepresidente in carica, perché Trump "non sapeva come attaccare la sua avversaria".

Perché Harris è andata meglio

Nate Silver, noto statistico, giornalista e sondaggista, creatore dell'autorevole blog FiveThirtyEight, ha commentato a sua volta l'esito del dibattito. Silver ha notato che anche il sito di scommesse Polymarket, che effettua quotazioni anche su eventi politici, già nel corso del dibattito aveva rilevato un'altissima probabilità che i sondaggi ritenessero Harris la vincitrice. Lo stesso Polymarket, dopo il dibattito, ha visto una variazione nelle percentuali di vittoria di Trump e Harris: quest'ultima ha guadagnato il 3%, arrivando pari con il repubblicano (entrambi al 49%).

"La campagna di Harris sarà stata molto contenta che Trump abbia più volte abboccato alle sue esche", ha detto Silver, parlando dei punti del dibattito in cui l'ex presidente, invece di restare sui suoi punti forti, ha sprecato tempo a ribattere alle provocazioni della dem, talvolta anche affermando cose false o perdendo il filo del discorso.

Il sondaggista ha comunque sottolineato che "Trump è stato più efficace sull'economia che su altri temi", e che "i primi dieci minuti del dibattito, concentrati sull'economia, sono andati bene per lui". In effetti, lo stesso sondaggio effettuato da Cnn aveva rilevato che chi aveva guardato lo scontro aveva riconosciuto al 55% che il migliore sui temi economici era stato Trump, contro il 35% di Harris (un distacco leggermente più alto rispetto a prima del dibattito).

Sono stati i temi successivi, in particolare l'aborto, ad avvantaggiare la vicepresidente secondo Silver: "Trump è sembrato il presidente uscente, che è una cosa positiva per Harris. Ha avuto dei buoni momenti in cui ha incolpato Harris per le azioni dell'amministrazione Trump, ma non ha messo il tema a fuoco a sufficienza".

Cosa dicono i sondaggi su chi vincerà le elezioni Usa 2024

La vittoria del dibattito, comunque, non permette alla vicepresidente di restare tranquilla. Da quando è partita la sua campagna elettorale, i sondaggi nazionali hanno registrato per lei una costante risalita, fino ad arrivare a un vantaggio medio di 2,7 punti (47,1% contro il 44,4% di Trump, secondo la media realizzata da FiveThirtyEight). Ma la corsa è ancora decisamente aperta.

Innanzitutto, in passato i sondaggi statunitensi hanno mostrato nelle ultime due elezioni di sottovalutare il supporto per Trump. In più, da quando si è svolta la convention democratica di Chicago, i consensi per Harris non sono più cresciuti in modo significativo. Non è detto che una buona performance nel dibattito basterà per alzare ancora i suoi numeri e allargare il vantaggio.

Infine, nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti l'importante non è tanto il consenso nazionale quanto la vittoria nei singoli Stati. Al momento quelli in bilico – come Pennsylvania, Georgia, Michigan, North Carolina, che possono determinare il risultato dell'elezione – sono ancora del tutto indecisi, con uno scarto molto ridotto tra Trump e Harris. Insomma, per stabilire chi è il favorito è ancora troppo presto.