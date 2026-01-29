Testo, traduzione e significato di Streets of Minneapolis di Bruce Springsteen, la canzone contro Trump e l’ICE
Bruce Springsteen ha pubblicato una canzone nuova "Sreets of Minneapolis", scritta per ricordare Alex Pretti e Renee Good, uccisi dall'ICE (Immigration and Customs Enforcement), ovvero l'agenzia federale degli Stati Uniti che si occupa dei controlli sull'immigrazione. Il cantautore ha una carriera piena di successi e di canzoni scritti per denunciare le ingiustizie del suo Paese, da Born in the USA, canzone che denuncia le pessime condizioni dei veterani del Vietnam, ma anche "The Ghost of Tom Joad", che ispirata a Furore di Steinback racconta la crisi economica, poi c'è "American Skin (41 Shots)", ispirata alla morte di Amadou Diallo, ucciso dalla Polizia di New York. Ma si potrebbe andare avanti ancora per molto, dal momento che il cantautore è uno dei maggiori narratori delle incongruenze americane. E non ha voluto far mancare la sua voce anche su quanto sta accadendo negli Stati Uniti in questi mesi.
Testo di Sreets of Minneapolis
Through the winter's ice and cold
Down Nicollet Avenue
A city aflame fought fire and ice
‘Neath an occupier's boots
King Trump's private army from the DHS
Guns belted to their coats
Came to Minneapolis to enforce the law
Or so their story goes
Against smoke and rubber bullets
In the dawn's early light
Citizens stood for justice
Their voices ringing through the night
And there were bloody footprints
Where mercy should have stood
And two dead, left to die on snow-filled streets
Alex Pretti and Renee Good
Oh, our Minneapolis, I hear your voice
Singing through the bloody mist
We'll take our stand for this land
And the stranger in our midst
Here in our home, they killed and roamed
In the winter of '26
We'll remember the names of those who died
On the streets of Minneapolis
Trump's federal thugs beat up on
His face and his chest
Then we heard the gunshots
And Alex Pretti lay in the snow dead
Their claim was self-defense, sir
Just don't believe your eyes
It's our blood and bones
And these whistles and phones
Against Miller and Noem's dirty lies
Oh, our Minneapolis, I hear your voice
Crying through the bloody mist
We'll remember the names of those who died
On the streets of Minneapolis
Now they say they're here to uphold the law
But they trample on our rights
If your skin is black or brown, my friend
You can be questioned or deported on sight
In our chants of "ICE out now"
Our city's heart and soul persists
Through broken glass and bloody tears
On the streets of Minneapolis
Oh, our Minneapolis, I hear your voice
Singing through the bloody mist
Here in our home, they killed and roamed
In the winter of '26
We'll take our stand for this land
And the stranger in our midst
We'll remember the names of those who died
On the streets of Minneapolis
We'll remember the names of those who died
On the streets of Minneapolis
ICE out (ICE out)
ICE out (ICE out)
ICE out (ICE out)
ICE out (ICE out)
ICE out (ICE out)
ICE out
Traduzione del testo di Streets of Minneapolis
Tra il ghiaccio e il freddo dell'inverno
Lungo Nicollet Avenue
Una città in fiamme combatteva fuoco e gelo
Sotto gli stivali di un occupante
L'armata privata di Re Trump proveniente dal DHS (Sicurezza Interna)
Pistole allacciate ai loro cappotti
Sono venuti a Minneapolis per far rispettare la legge
O almeno così dicono loro
Contro il fumo e i proiettili di gomma
Alle prime luci dell'alba
I cittadini si sono schierati per la giustizia
Le loro voci risuonavano nella notte
E c'erano impronte insanguinate
Dove avrebbe dovuto esserci la misericordia
E due morti, lasciati a morire su strade innevate
Alex Pretti e Renee Good
Oh, nostra Minneapolis, sento la tua voce
Cantare attraverso la nebbia di sangue
Prenderemo posizione per questa terra
E per lo straniero tra noi
Qui a casa nostra, hanno ucciso e vagato
Nell'inverno del '26
Ricorderemo i nomi di chi è morto
Sulle strade di Minneapolis
I sicari federali di Trump lo hanno colpito
Al volto e al petto
Poi abbiamo sentito gli spari
E Alex Pretti giaceva morto nella neve
Hanno sostenuto la legittima difesa, signore
Basta non credere ai propri occhi
Sono il nostro sangue e le nostre ossa
E questi fischietti e telefoni
Contro le sporche bugie di Miller e Noem
Ora dicono di essere qui per sostenere la legge
Ma calpestano i nostri diritti
Se la tua pelle è nera o marrone, amico mio
Puoi essere interrogato o espulso a vista
Nei nostri cori "Fuori l'ICE ora"
Il cuore e l'anima della nostra città resistono
Tra vetri rotti e lacrime di sangue
Sulle strade di Minneapolis
Fuori l'ICE (Fuori l'ICE)
Fuori l'ICE (Fuori l'ICE)
Fuori l'ICE (Fuori l'ICE)
Fuori l'ICE (Fuori l'ICE)
Il significato di Streets of Minneapolis
Se in "Streets of Philadelphia", Springsteen raccontava della piaga dell'AIDS, in "Streets of Minneapolis" racconta, invece la piaga dell'ICE. E lo fa con una ballata intensa ed emozionante che racconta cosa sta avvenendo tra le strade della città americana. Gli agenti dell'ICE, infatti, sono diventati un vero e proprio spauracchio, arrestando persone che sospettano essere irregolari. I video che girano in rete mostrano come lo facciano senza rispettare i diritti dei cittadini, al punto che si sono scatenate più rivolte contro di loro. In una di queste è stato ammazzato Alex Pretti, mentre a Renee Good hanno sparato mentre era in auto. Il ghiaccio insanguinato è una delle immagini della canzone di Springsteen, con una città in cui è arrivata quella che chiama "l'armata privata di Re Trump". Contro di loro e "Contro il fumo e i proiettili di gomma, alle prime luci dell'alba, i cittadini si sono schierati per la giustizia". Parlando della morte di Pretti Springsteen denuncia: "Hanno sostenuto la legittima difesa, signore basta non credere ai propri occhi".