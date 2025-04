Testo, significato e traduzione di Turista, Laura Pausini rifà a sorpresa Bad Bunny cantando l’amore fugace

video suggerito

A sorpresa, Laura Pausini ha pubblicato la sua cover di Turista, canzone di Bad Bunny in cui si racconta di un amore fugace. Testo, traduzione e significato della canzone.

A cura di Redazione Music

Laura Pausini e la cover di Turista di Bad Bunny

Laura Pausini ha portato in Italia la sua versione di Turista, canzone contenuta nell'ultimo album di Bad Bunny Debí tirar màs fotos (scritta dallo stesso cantante e prodotta da MAG, Scott Dittrich, La Paciencia & Jonathan Asperil), album pluripremiato in tutto il mondo. La cantante, infatti, ha pubblicato questa notte la sua versione della canzone della popstar portoricana, e proprio nei giorni scorsi aveva pubblicato un video in cui la ascoltava. Sui social, la cantante ha spiegato così la scelta di questa cover: "Come disse Woody Guthrie: ‘Una bella canzone può fare solo del bene'. Ho ascoltato #Turista e me ne sono innamorata quindi l'ho cantata ed eccola qui. Alcune canzoni ti piacciono così tanto che non hanno bisogno di essere legate a un nuovo disco o un nuovo singolo. Una bella canzone è bella in ogni stile. Bravo Bad Bunny"

Testo di Turista

En mi vida fuistes turista

Tú solo vistes lo mejor de mí

Y no lo que yo sufría

Te fuiste sin saber el porqué

El porqué de mis herida'

Y no te tocaba a ti curarla'

Vinistes a pasarla bien

Y la pasamos bien

Una foto bonita

Un atardecer hermoso

Una bailaíta

Tu cadenita de oro

Estuvimos tan cerquita

Mirándono a los ojo'

Dime si vistes la pena

De mi corazón roto

Que lleva así, lleva así mucho tiempo

Ya lleva así, lleva así muchos año'

Escondiéndome los sentimiento'

Tengo miedo que me hagan más daño

Y lleva así, lleva así mucho tiempo

Ya lleva así, lleva así muchos año', ey

Ya no sé, mi amor

Lo que la vida tendrá

Pa ti y pa mí

Si se da, pues se da

Y si no, pues también

Vamos a disfrutar que

La noche se puso bonita

Pero no tanto como tú

Jamás y nunca como tú, uh-uh

En mi vida fuistes turista

Tú solo vistes lo mejor de mí

Y no lo que yo sufría

Te fuiste sin saber el porqué

El porqué de mis herida'

Y no te tocaba a ti curarla'

Vinistes a pasarla bien

Y la pasamos bien

La traduzione di Turista

Nella mia vita sei stata una turista

Hai visto solo il meglio di me e non di come stessi soffrendo

Te ne sei andata senza sapere il motivo delle mie ferite, il motivo delle mie ferite

E non era tuo compito curarle, sei venuta per divertirti

E ci siamo divertiti

Una foto bellissima, un tramonto mozzafiato

Un piccolo balletto, la tua catena d'oro

Eravamo così vicini, guardandoci negli occhi

Dimmi se hai visto la tristezza del mio cuore rotto

Che è così, è così da tanto tempo

Che è così, è così da tanti anni

Sto nascondеndo i miei sentimenti

Ho paura chе mi facciano ancora più male

È così, è così da tanto tempo

È così, oramai è così da tanti anni

Ehi, non lo so, amore mio, cosa ci spetta nella vita

Per te e per me, se succede, beh, succede

E se non succede, va bene lo stesso, godiamoci il momento perché

La notte è diventata magnifica, ma non quanto te

Mai e poi mai come te

Nella mia vita sei stata una turista

Hai visto solo il meglio di me e non di come stessi soffrendo

Te ne sei andata senza sapere il motivo delle mie ferite, il motivo delle mie ferite

E non era tuo compito curarle, sei venuta per divertirti

E ci siamo divertiti

Il significato di Turista

La canzone di Bad Bunny – qua prodotta e arrangiata dalla stessa Pausini e dal marito musicista Paolo Carta – è il racconto di un amore fugace, di un amore che non richiede impegno, che non approfondisce l'altro, un sentimento che dovrebbe portare le due persone a divertirsi e basta. La metafora è proprio quella di un turista che visita una città per qualche giorno cercando di prenderne tutto il bello possibile. "Nella mia vita sei stata una turista Hai visto solo il meglio di me e non di come stessi soffrendo Te ne sei andata senza sapere il motivo delle mie ferite cantano Pausini e Bad Bunny anche perché "non era tuo compito curarle, sei venuta per divertirti e ci siamo divertiti. Il cantautore portoricano ha anche dato una lettura più amara, parlando di come i turisti visitino Porto Rico senza entrare nel profondo del Paese, cercando di comprenderne anche i lati meno gioiosi.