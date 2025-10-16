Testo e significato di Per te, Ernia racconta la lotta interiore tra il sé cantante e Matteo
Per te è una delle canzoni di Ernia più amate del suo ultimo disco Per soldi e per amore, uscito qualche settimana fa e già certificato disco d'oro. La canzone ha avuto un successo immediato, nei giorni immediatamente successivi all'uscita del lavoro del rapper milanese gli stream sono volati, anche per la viralità raggiunta sui social: al momento la canzone ha raccolto oltre 7 milioni di stream su Spotify, finendo nelle classifiche delle canzoni più ascoltate in Italia sia della settimana che del giorno, dietro solo a Fellini, col feat di Kid Yugi. Ma la canzone – prodotta da Charlie Charles – è anche al sedicesimo posto dei brani più trasmessi dalle radio italiane, a dimostrazione che tocca delle corde che la fa essere appetibile su vari canali.
Il testo di "Per te" di Ernia
Tu dammi la mano, siamo diventati grandi
Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te
Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi
E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me
Passan le ore, poi riguardavo noi
Questa fiamma sai che brucerà
Ancora che ti annoi, compra quel che vuoi
Tanto poi, lo sai, non basterà
Tu ti senti solo
E a volte un po' lo sei
Ma quando prendi il volo
Diventi come vorrei
Che ci sia o pioggia o neve
Che tu lo voglia o no
E in fondo lo sai, se mi cercherai, ti starò di fianco
Da me ti distrai, non ti fidi mai, non parliamo tanto
Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, fallo per te
Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, fallo per te
Te lo rimproveri, ma non sei mai stato davvero un еgoista
Nemmeno una volta
Ma senti qualcosa chе si muove dentro, chiama un esorcista
Se hai l'anima sorda, ahi
Mi hai promesso di cambiare, ma tu non rispetti i patti
Vedi buio pesto, non vedi il progresso
Ti fasci la testa prima che la sbatti, ti odio anche per questo
Sono già trent'anni, non sai rassegnarti
La malinconia non passerà
È tanto che ti affanni, non riesci ad amarti
Goccia dopo goccia scalfirà
Tu ti senti solo
E a volte un po' lo sei
Ma quando prendi il volo
Diventi come vorrei
Che ci sia o pioggia o neve
Che tu lo voglia o no
E in fondo lo sai, se mi cercherai, ti starò di fianco
Da me ti distrai, non ti fidi mai, non parliamo tanto
Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, fallo per te
Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, fallo per te
Non darmi la mano allora se non vuoi pensarci
Ma vorrei che almeno una volta partisse da te
Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene a entrambi
So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me
Che ci sia o pioggia o neve
Che tu lo voglia o no
E in fondo lo sai, se mi cercherai, ti starò di fianco
Da me ti distrai, non ti fidi mai, non parliamo tanto
Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, fallo per te
Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, fallo per te
Il significato della canzone
Per te viene è una canzone in cui Ernia parla con se stesso e non è causale che, all'interno. della playlist, venga immediatamente dopo Per i loro occhi, ovvero una canzone sul suo rapporto coi genitori. La canzone è un valzer che racconta un flusso emotivo del rapper, raccontando le battaglie interiori del cantante, le insoddisfazioni, la solitudine e il contrasto perenne tra il personaggio Ernia e Matteo. "Tu dammi la mano, siamo diventati grandi ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te" sono versi che riassumono le difficoltà attraversate in questi anni, quando il cantante, come spiega dopo, non si è mai premiato per i traguardi raggiunti: "E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me". La canzone termina con la consapevolezza di giocare nella stessa squadra: "Conviene a entrambi So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me"