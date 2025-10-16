Testo e significato di Per te, Ernia racconta la lotta interiore tra il sé cantante e Matteo

Si chiama Per te una delle canzoni più amate dell’ultimo album di Ernia Per soldi e per amore: il brano racconta il dialogo interiore del rapper. Ecco testo e significato di Per te.

Ernia

Per te è una delle canzoni di Ernia più amate del suo ultimo disco Per soldi e per amore, uscito qualche settimana fa e già certificato disco d'oro. La canzone ha avuto un successo immediato, nei giorni immediatamente successivi all'uscita del lavoro del rapper milanese gli stream sono volati, anche per la viralità raggiunta sui social: al momento la canzone ha raccolto oltre 7 milioni di stream su Spotify, finendo nelle classifiche delle canzoni più ascoltate in Italia sia della settimana che del giorno, dietro solo a Fellini, col feat di Kid Yugi. Ma la canzone – prodotta da Charlie Charles – è anche al sedicesimo posto dei brani più trasmessi dalle radio italiane, a dimostrazione che tocca delle corde che la fa essere appetibile su vari canali.

Il testo di "Per te" di Ernia

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi

Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te

Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi

E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me

Passan le ore, poi riguardavo noi

Questa fiamma sai che brucerà

Ancora che ti annoi, compra quel che vuoi

Tanto poi, lo sai, non basterà

Tu ti senti solo

E a volte un po' lo sei

Ma quando prendi il volo

Diventi come vorrei

Che ci sia o pioggia o neve

Che tu lo voglia o no

E in fondo lo sai, se mi cercherai, ti starò di fianco

Da me ti distrai, non ti fidi mai, non parliamo tanto

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, fallo per te

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, fallo per te

Te lo rimproveri, ma non sei mai stato davvero un еgoista

Nemmeno una volta

Ma senti qualcosa chе si muove dentro, chiama un esorcista

Se hai l'anima sorda, ahi

Mi hai promesso di cambiare, ma tu non rispetti i patti

Vedi buio pesto, non vedi il progresso

Ti fasci la testa prima che la sbatti, ti odio anche per questo

Sono già trent'anni, non sai rassegnarti

La malinconia non passerà

È tanto che ti affanni, non riesci ad amarti

Goccia dopo goccia scalfirà

Tu ti senti solo

E a volte un po' lo sei

Ma quando prendi il volo

Diventi come vorrei

Che ci sia o pioggia o neve

Che tu lo voglia o no

E in fondo lo sai, se mi cercherai, ti starò di fianco

Da me ti distrai, non ti fidi mai, non parliamo tanto

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, fallo per te

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, fallo per te

Non darmi la mano allora se non vuoi pensarci

Ma vorrei che almeno una volta partisse da te

Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene a entrambi

So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me

Che ci sia o pioggia o neve

Che tu lo voglia o no

E in fondo lo sai, se mi cercherai, ti starò di fianco

Da me ti distrai, non ti fidi mai, non parliamo tanto

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, fallo per te

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, fallo per te

Il significato della canzone

Per te viene è una canzone in cui Ernia parla con se stesso e non è causale che, all'interno. della playlist, venga immediatamente dopo Per i loro occhi, ovvero una canzone sul suo rapporto coi genitori. La canzone è un valzer che racconta un flusso emotivo del rapper, raccontando le battaglie interiori del cantante, le insoddisfazioni, la solitudine e il contrasto perenne tra il personaggio Ernia e Matteo. "Tu dammi la mano, siamo diventati grandi ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te" sono versi che riassumono le difficoltà attraversate in questi anni, quando il cantante, come spiega dopo, non si è mai premiato per i traguardi raggiunti: "E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me". La canzone termina con la consapevolezza di giocare nella stessa squadra: "Conviene a entrambi So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me"