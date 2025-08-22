Testo e significato di Ok, il ritorno in italiano di Tommy Cash con “Mortadella is better than modella”

Dopo l’Eurovision con Espresso Macchiato, seguito dal remix con Tony Effe, Tommy Cash torna con Ok, il nuovo singolo in italiano: un abecedario con citazioni alla mortadella, alla tarantella e ai Ricchi e Poveri. Ecco il testo e il significato della canzone.

Tommy Cash, foto di Comunicato Stampa

Dopo il clamore mediatico con Espresso Macchiato, con cui ha partecipato anche all'Eurovision Song Contest 2025 e poi remixato con Tony Effe, l'autore estone Tommy Cash ha pubblicato stanotte il nuovo singolo Ok. Il brano era stato anticipato lo scorso 13 agosto, durante la sua partecipazione al Red Valley Festival di Olbia: non l'unica apparizione del cantante nella nostra penisola. È stato fotografato anche allo stadio San Siro per Milan-Bari posando con la maglia rossonera, mentre si è lasciato fotografare per le strade di Ostuni, in Puglia, con le nonne del centro anziani Il filo di Arianna: le stesse che aveva portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025. Sappiamo anche che ci sarà un video ufficiale della canzone, grazie alle parole del vice sindaco di Offanego, in Lombardia. Sul suo account Facebook scriveva: "Via Madonna del Pozzo si trasforma in un set cinematografico, qui si stanno girando le riprese di un video musicale di un artista di fama mondiale. Per ora tutto resta top secret ma tra pochi giorni, con l’uscita del video, scoprirete perché il nostro paese sarà sotto i riflettori". Qui il testo e il significato di Ok di Tommy Cash.

Il testo di Ok

Buongiorno

A come Amore

B come Banana

C la Canzone

D come Diana

E come Espresso

F la Felicità

G come Grazie

H ha ha ha ha ha

Mangio la mortadella

Is better than modella

la vita è quasi bella

Ma mi sento all right

Senti che tarantella

Lo dice Donatella

signore welcome to my festa

Io ok, tu ok

Lei ok, lui ok

Noi ok, voi ok

Quindi tutti quanti ok

Io ok, tu ok

Lei ok, lui ok

Noi ok, voi ok

Quindi tutti quanti ok

Io ok, tu ok

Lei ok, lui ok

Noi ok, voi ok

Quindi tutti quanti ok

Io ok, tu ok

Lei ok, lui ok

Noi ok, voi ok

Quindi tutti quanti ok

Il significato di Ok, il nuovo singolo in italiano di Tommy Cash

Ok è il nuovo singolo in italiano di Tommy Cash, autore di Espresso Macchiato con cui ha partecipato per l'Estonia all'Eurovision Song Contest 2025. La canzone è prodotta dal trio composto da Andrea Bonomo, Edwin Roberts e Simone Guzzino. Se i primi due sono famosi anche per aver composto il brano Tutta L'Italia in collaborazione con Gabry Ponte, l'ultimo da anni collaborare con alcuni protagonisti di Amici, da Luigi Strangis ad Alex Wise. Ok può risultare una filastrocca, aperta dai suoni riprodotti da un cellulare iconico nella tradizione italiana: il Nokia 3310 che dava la possibilità all'utente di comporre una suoneria polifonica, tra le sue opzioni. Ma Ok, più di questo, risulta una meta canzone, in cui le associazioni, come per il brano precedente, giocano su immagini prettamente legate allo stereotipo italiano: "Mangio la mortadella, is better than modella" o "Senti che tarantella, lo dice Donatella" che potrebbe essere un riferimento a Versace. Il brano rappresenta una sorta di abecedario, con "A come Amore, b come Banana, c la Canzone, d come Diana". Senza dimenticare la E di Espresso Macchiato. Un brano che deve essere arricchito dalle immagini di un video ufficiale che verrà pubblicato, in cui comparirà anche la Fiat Panda "più stretta del mondo" realizzata dall'artista cremasco Andrea Marazzi. Non sembrano esserci i segnali di una nuova polemica sugli stereotipi, almeno questa volta.