video suggerito

Testo e significato di Francesca, Francesca Michielin canta un nuovo inizio senza la manager storica Francesca Michielin pubblica il primo singolo di un nuovo corso, Francesca, brano che racconta “un passo importante verso la riscoperta di me stessa”. Ecco il testo e il significato della canzone. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesca Michielin – ph. Roberto Graziano Moro

Dopo la fine del rapporto con la manager storica Marta Donà, Francesca Michielin pubblica il suo primo singolo, Francesca, una sorta di riappropriazione del proprio passato e presente, con una svolta anche musicale, in cui il pop di cui è una delle rappresentanti migliori si mescola a sonorità new wave. La stessa Michielin lo racconta come "un nuovo inizio, un passo importante verso la riscoperta di me stessa. Sono in questo ‘viaggio' da quando avevo 16 anni e in tutto questo tempo ho cambiato pelle mille volte – racconta la cantautrice -. Ma oggi sento il bisogno profondo di fermarmi e chiedermi chi voglio davvero essere come artista. Voglio essere autentica, sincera con chi mi ascolta e soprattutto con me stessa".

Testo di Francesca

Io detestavo gli scout

E fumavo

Alle feste comandate

Addomesticate

Quanto è prevedibile

Parlare con te

Che intercedi per me

E mi elogi

Perché ho la faccia pulita

Ben educata

Sì, quanto è prevedibile

Di rose vestita

Ma dentro una strega cattiva

Risse tra le bande domenica

Crollano le torri in America

Dicevano sul campo di atletica

“Francesca è impazzita”

Nascosta in mezzo all’edera

Nei baci tra gli schiaffi di una luna park

Via dalla provincia in un cinema

Francesca è impazzita

Io mi truccavo nei bar

Imboscata

pogavo

con le ballerine

Rosa glitterate

Regalo della cresima

Dondolavo al ritmo della predica

Devozione coi fiori di plastica

Una bambolina

maleducata

Troppo prevedibile

Di rosa vestita

Ma dentro una strega cattiva

Risse tra le bande domenica

Crollano le torri in America

Dicevano sul campo di atletica

“Francesca è impazzita”

Nascosta in mezzo nell’edera

Nei baci tra gli schiaffi di un luna park

Via dalla provincia in un cinema

Francesca è impazzita

Sceglierei di nuovo questo casino

Non importa se mi spezza

Di quest’onda nera

Resti una carezza

Che mi tatuo nelle ossa

Risse tra le bande domenica

Sparano i pianisti in America

Dicevano sul campo di atletica

“Francesca è impazzita”

L’amore senza logica

Il fango sulle scarpe nei luna park

Via dalla provincia in un cinema

Francesca è impazzita.

Il significato di Francesca

Scritta con Galea (al secolo Claudia Guaglione), Kaput (Antonio Caputo) e Francesco "Katoo" Catitti, che ne ha curato anche la produzione, Francesca, appunto, racconta il bisogno di riappropriarsi di sé da parte della cantautrice che esprime questa rabbia con un andamento new wave/post punk che dà il via al brano, e che esplode in quel Francesca è impazzita!. Nella cartella stampa si dice che questa canzone parla "della scelta di allontanarsi da ciò che ci fa sentire fuori posto e tornare in un luogo sicuro nel tentativo di cercarsi e cercare di capirsi", dell'essere divisi tra "ciò che si vorrebbe essere e quello che si deve essere".

E in effetti il racconto è quello di una ragazza che da una parte aveva "la faccia pulita" ed "ben educata" e dall'altra: "Io mi truccavo nei bar, imboscata, pogavo con le ballerine rosa glitterate". In più Michielin racconta una generazione che, spiega, vive in un mondo frammentarti, un mondo "che corre, che ci chiede di essere sempre produttivi, dove perfino l’arte diventa qualcosa da consumare in fretta. Questa non era la vita che avevamo immaginato da bambini".