Shiva dedica “Bossoli” a Francesca Fagnani: la canzone sul riscatto e i riferimenti alla sua intervista a Belve

Shiva, nella data zero del suo nuovo tour, ha fatto una dedica a Francesca Fagnani. Il rapper, ospite in una puntata del format “Belve”, ha citato l’intervista sul palco prima di far partire “Bossoli”.

Shiva e Francesca Fagnani, 2026

A poche settimane dall'intervista a Belve, il format di Francesca Fagnani, Shiva ha voluto ringraziare la giornalista Rai con una dedica anche sul palco del PalaUnical di Mantova. Infatti, durante la data zero del prossimo tour del rapper di Corsico, che si chiuderà il 23 maggio all'Inalpi Arena di Torino, Shiva pochi secondi prima di far partire "Bossoli", si è rivolto al pubblico chiedendo: "Qualcuno ha visto la mia puntata a Belve?". Dopo un'ovazione iniziale, si è rivolto al suo dj Billy: "Dedicagliamola alla Fagnani questa, dai". Non è la prima dedica alla giornalista e al programma, con Shiva che aveva già ringraziato la trasmissione nelle storie Instagram nei giorni successivi alla messa in onda.

"Bossoli", la rinascita raccontata a Belve e la dedica a Francesca Fagnani

"Bossoli" fa parte della discografia del rapper, ma non si riflette nel periodo citato durante l'intervista, ovvero il 2024 con "Milano Angels". Ma "Bossoli" affronta anche il tema dell'eredità musicale, il desiderio di voler restare come protagonista nella scena, anche se tutto ciò viene ostacolato dai problemi, non solo con la giustizia. Nella canzone, Shiva descrive questa sensazione così: "A nessuno importa che sei giovane, hanno solo odio nei caricatori, infatti ho perso più di un amico (uoh), quello è il prezzo di essere grande, lo so, il mondo è cattivo, chico (uoh)". C'è anche chi ha sottolineato come ironicamente "Bossoli" potrebbe richiamare la domanda sul mancato ritrovamento, da parte degli inquirenti, della pistola per il reato commesso di duplice tentato omicidio nel 2023.

Una nuova condanna nel giorno della messa in onda di Belve

Nel frattempo, proprio durante la giornata della messa in onda di Belve, è arrivata anche una nuova condanna per il rapper. Shiva è stato condannato dal gup di Ascoli Piceno a a 3 anni e 6 mesi di reclusione per la rissa avvenuta sul lungomare di San Benedetto del Tronto il 30 agosto 2023, attraverso la formula del rito abbreviato. È stato condannato anche al pagamento di 500 euro di multa, 2500 euro per le spese processuali delle parti civili ed è stata stabilita una provvisionale di 5000 euro.