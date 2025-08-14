Taylor Swift svela i dettagli di The Life of a Showgirl: i momenti migliori dell’intervista al podcast del fidanzato

Taylor Swift per The life of a Showgirl

Taylor Swift ha annunciato che il suo prossimo album, "The Life of a Showgirl", uscirà il 3 ottobre e conterrà 12 canzoni compresa la collaboraizone di Sabrina Carpenter nella title track. La popstar ha annunciato tutto tramite Instagram, sebbene sia stato pubblicata anche la puntata del podcast co-condotto dal suo fidanzato e campione di Football americano Travis Kelce e dal fratello Jason Kelce: sono stati tantissimi i fan che si sono collegati sui siti di stream e su Youtube per ascoltare una conversazione lunga oltre due ore con un'artista che, in realtà, non concede molte interviste ma preferisce sempre comunicare tramite i propri social. Sono stati vari i punti salienti della conversazione.

Il nuovo album The Life of a Showgirl

Il nuovo album della popstar conterrà 12 canzoni, tanti quanti sono gli album della sua carriera e conterrà anche un solo featuring, quello con Carpenter, una delle protagoniste del pop di questi ultimi anni. Conterrà, quindi, molte meno canzoni rispetto al precedente The Tortured Poets Department, uscito nel 2024, che nella versione Antology arrivava a 31 tracce, ma questa volta la tracklist non dovrebbe cambiare, stando a quanto affermato dalla cantautrice che lo ha prodotto assieme a Max Martin e Shellback che avevano già collaborato con lei in album come Red e 1989, due di quelli considerati tra i migliori della cantante.

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin the Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t 9 Wood 1 Cancelled! Honey 1 The Life of a Showgirl (con Sabrina Carpenter)

L'arancione nella copertina dell'album

La copertina di The life of a showgirl

Taylor Swift ha anche svelato la copertina dell'album che la vede fotografata immersa nell'acqua, con solo il viso di fuori. Chi segue Swift sa quanto i particolari siano significativi in tutto ciò che la riguarda, soprattutto colori e numerologia sono aspetti che aiutano i fan della cantautrice a unire i puntini e scovare significati reconditi. È un gioco divertente tra lei e il suo pubblico che va avanti da sempre. Molti, quindi, si sono chiesti che significato avesse il colore arancione, domanda che le ha posto anche Jason Kelce: "Mi è sempre piaciuto, rispecchia l'energia che ho provato nella mia vita. E questo album parla di ciò che accadeva dietro le quinte, nella mia vita interiore, durante questo tour, che è stato così esuberante, elettrico e vibrante".

Di cosa parla l'album e che mood avrà

Parlando dell'arancione, Taylor Swift ha anche raccontato come questo colore rappresenti l'energia che sente nella vita e come questa energia abbia anche a che fare con il suo Eras Tour, ovvero il tour che incassato oltre 2 miliardi di euro in due anni, toccando cinque continenti e diventando il tour con il maggior incasso di tutti i tempi: "Questo album parla di ciò che è successo dietro le quinte, nella mia vita interiore, durante questo tour", qualcosa, quindi che andava oltre lo spettacolo. È un disco che voleva pubblicare da molto tempo, ha spiegato, e la volontà era quella di creare "melodie così contagiose da farti quasi arrabbiare" e testi vividi e incisivi: "Volevo fare un album che fosse incentrato sulla qualità e sul tema, e volevo che tutto si incastrasse come un puzzle perfetto". E come detto anche dal fidanzato, è un album che ci farà ballare.

Le lacrime per aver riacquistato i master

Taylor Swift per The life of a showgirl

The Life of a Showgirl è il primo album pubblicato da quando la cantante è tornata in possesso dei master delle proprie canzoni. Sei anni fa la sua ex etichetta discografica, infatti, aveva venduto questi master e da quel momento era cominciata una sorta di battaglia tra lei e l'ex manager che aveva portato alla ripubblicazione di tutti i suoi album, con canzoni inedite, le cosiddette Taylor's version, che le avevano portato anche record su record e primi posti in classifica anche con album vecchi di qualche anno. Qualche mese fa ha annunciato di aver acquisito di nuovo tutto dalla Shamrock Capital, società di private equity che li aveva acquisiti. Nel podcast ha spiegato di aver mandato la madre e il fratello a parlare con loro per cercare di ricomprarli.

"Si sono seduti con Shamrock Capital e hanno spiegato loro cosa significava per me – ha detto -. Hanno raccontato loro la storia di tutte le volte che abbiamo provato ad acquistarlo, di tutte le volte che non è andato a buon fine". La cantante ha spiegato che l'ha chiamata la madre e le ha detto che aveva di nuovo la propria musica:"È passato letteralmente così tanto tempo da quando è successo, e ogni volta che ne parlo… mi sento davvero crollare a terra in modo drammatico. Onestamente, ho iniziato a piangere a dirotto, e sto piangendo anche adesso" ha concluso la cantautrice.

La salute dei genitori

Taylor Swift ha parlato anche della salute dei genitori, in particolare del padre Scott che si era sottoposto a un intervento di bypass quintuplo all'inizio dell'estate. La cantautrice ha spiegato che era successo tutto molto in fretta visto che avevano appreso del problema dopo che il padre si era sottoposto a un test da sforzo a riposo. "Siamo andati tutti a vivere con lui per tutta l'estate" ha detto la cantante che ha anche parlato della salute della madre che oggi "ha un nuovo ginocchio": "Sono due dei miei migliori amici e li adoro. Passare tutto il tempo con loro questa estate è stata davvero una delle cose più speciali che mi siano mai capitate".