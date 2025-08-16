Taylor Swift protagonista al SuperBowl 2026? Perché i fan pensano che sarà lei e cosa c’entra il lievito madre

Taylor Swift in arancione – ph AP Photo:Lewis Joly

Taylor Swift ha annunciato che il prossimo 3 ottobre uscirà il suo nuovo album The life of a Showgirl con un'intervista di due ore al podcast New Height condotto dal fidanzato, la star della NFL – la lega del Football americano – Travis Kelce e dal fratello (anche lui una ex star della disciplina). Dei tanti argomenti affrontati dalla popstar non c'è stato il SuperBowl, ma nonostante ciò i suoi fan stanno cercando di cogliere una serie di segnali che secondo loro porterebbe Swift a essere la prossima protagonista di uno degli eventi cross musica e sport più importanti dell'anno negli Stati Uniti. E chi conosce la cantautrice sa che non è impensabile che lasci indizi nascosti, essendo da sempre fan degli easter egg e portando sempre i fan a cogliere sfumature – c'entra pure il lievito madre – seguendo i dettagli di ciò che dice e pubblica.

L'annuncio di The life of a Showgirl in un podcast sportivo

Taylor Swift per The life of a Showgirl

E questa volta non fa eccezione: "Non svelerò mai easter egg che appartengono alla mia vita privata, ma solo quelli legati alla mia musica" ha detto durante l'intervista. Ma quali sono questi dettagli che la cantante avrebbe lanciato da far indurre molte persone che sarà lei la protagonista del SuperBowl? Li ha riassunto Rolling Stone America, aggiungendone ad alcuni abbastanza semplici. Innanzitutto la scelta di svelare a un podcast che si occupa di sport, principalmente football, tenuto da due star di questo sport, l'uscita del nuovo album: Swift non è un'artista dall'intervista facile e chissà se oltre a essere un luogo safe, visto che è condotto dal fidanzato, non sia stato anche un modo per avvicinarsi a quel pubblico.

Il legame tra Trelce e il campo su cui si giocherà il SuperBowl

Inutile dire che sebbene da anni si parli di una sua possibile partecipazione all'evento, la sua relazione con Kelce e il suo frequentare spessissimo i campi della NFL hanno portato a pensare che questo potrebbe veramente essere l'anno giusto perché accada. Kelce, inoltre, ha vito per tre volte il SuperBowl, due volte contro i San Francisco 49ers sul cui campo, il Levi's Stadium si terrà la prossima edizione. Inoltre Swift ha collaborato nel 2022 con la NFL lanciando il teaser di Midnight durante una partita del Thursday Night Football, quindi i legami con la Federazione sono avviati da tempo e la sua presenza sui campi ha portato a un aumento dei numeri social della Lega.

Taylor Swift e Travis Kelce – ph AP Photo:John Locher

Il pane col lievito madre

C'è poi una curiosità che è talmente folle che potrebbe essere la più interessante. Di certo è la più divertente e difficilmente comprensibile a un pubblico come quello italiano che ha poca dimestichezza con uno degli sport più seguiti al mondo, il football americano, appunto. Nel podcast Taylor Swift – ricorda RS – ha fatto riferimento ai suoi hobby e tra questi uno dei suoi preferiti è fare il pane in casa con il lievito madre che in inglese si traduce con sourdough. E come si chiama la mascotte dei San Francisco 49ers (sul cui campo si giocherà, appunto, la finale)? Sourdough Sam. Insomma, un po' di indizi ci sono e forse è arrivato il tempo che la popstar più amata al mondo prepari uno degli eventi più attesi negli Stati Uniti.