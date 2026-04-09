L’oroscopo di venerdì 10 aprile 2026 di Ginny: tanto amore per Capricorno e Toro

Nell’oroscopo di venerdì 10 aprile 2026 Marte entra in Ariete, e ci fa subito capire che cosa sia la competizione: tante energie bellicose mentre Sole e Luna si scontrano.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Hai letto che una statistica dice che il 79% degli uomini pare chieda scusa anche quando ha ragione, pur di porre fine a un litigio. Ebbene, oggi per te questo sarà assolutamente impossibile, che tu sia uomo o donna. La Luna storta, mentre Marte ti dona grande energia, ti rende molto, ma molto bellicoso.

Toro

Con Venere nel tuo segno zodiacale, Giove a favore e la Luna che ti fa sentire le emozioni potentissime, ogni volta che pensi a te stesso ti senti davvero la persona più ricca del mondo, qualsiasi siano gli zeri nel tuo conto in banca. È così che vuoi vivere, godendoti le persone che ami alla grande. Sei così certo della tua ricchezza che quasi quasi fai un pensierino sulla casa più costosa di Londra, che comprende un bunker, un giardino d'inverno, due piscine e persino un cinema.

Gemelli

Marte si è finalmente tolto di torno e tu, caro Gemelli, senti di poter recuperare in brevissimo tempo tutte le tue energie, la vitalità, la voglia di vivere e soprattutto quella di goderti le novità che le giornate ti propongono. Insomma, l'ottimismo ritorna prepotente e tu sei pronto ad accoglierlo. Ad esempio, non avevi dubbi che Rosalía, una delle tue cantanti preferite, avrebbe rimborsato completamente i biglietti ai fan presenti al concerto di Milano che era stato fermato per un suo malore.

Leggi anche Oroscopo di giovedì 9 aprile 2026

Cancro

Con la Luna stortissima e Marte che da oggi proprio non aiuta, ti senti effettivamente molto messo da parte, caro Cancro. Anzi, direi proprio ignorato, soprattutto dalle persone che ami e che credevi ti amassero. Non essere così drastico, ma probabilmente sarà inevitabile che tu ci rimanga male, un po' come Vance quando, dal palco del comizio, ha chiamato direttamente Trump per far vedere la sua importanza, ma in realtà gli ha risposto la segreteria telefonica.

Leone

Marte che entra nel segno dell'Ariete ti dona una scarica di energie così potente che tu oggi proprio non riesci a mantenere la stabilità dei programmi iscritti sulla tua agenda. Devi fare qualcosa di folle, pazzo, passionale e trasgressivo. Ti candidi anche tu per ricevere uno dei 5.000 biglietti gratuiti per partecipare all'Interrail in Europa questa estate. Certo, dovresti avere 18 anni, ma possiamo chiudere un occhio, dato che è proprio l'età che ti senti nel cuore.

Vergine

Oggi sei proprio aperta, anzi spalancata, all'amore e alla meraviglia, con Venere e la Luna entrambe a tuo favore e Marte che finalmente si è tolto dalle scatole. Insomma, ri-scarti il tuo cuoricino come se fosse un regalo di Natale in estremo ritardo. Hai voglia solo di guardare, di parlare e di pensare a cose meravigliose, come le immagini che la missione Artemis ci ha fatto avere del lato nascosto della Luna.

Bilancia

Ti senti effettivamente scossa oggi, cara Bilancia, da Marte in opposizione e dalla Luna storta, che si aggiungono ai due pianeti che già sai ti stanno dando fastidio da un pezzo, ovvero Saturno e Giove. Questo è proprio il momento di prenderti del tempo per ricentrarti, ristrutturarti e soprattutto farlo da sola, senza chiedere approvazione dall'esterno. Qui deve venire fuori la Bilancia che sei, ripulita da tutto il superfluo. Non avere paura e soprattutto non temere un piccolo rallentamento, proprio come è successo ai treni tra Bologna e Bari, che sono costretti a rallentare anche di molte ore al giorno a causa della frana nelle Marche.

Scorpione

Marte cambia segno zodiacale, ma tu non hai alcuna intenzione di dimetterti, caro Scorpione, un po' come Giorgia Meloni, che lo comunica all'unanimità nelle sedi ufficiali, con tanto di giacca grigia a spalle larghe che le dona una certa autorevolezza. La tua immagine sarà proprio quella di chi non ha alcuna intenzione di scendere a compromessi. Venere in opposizione ti rende effettivamente poco morbido, ma molto deciso e determinato.

Sagittario

Con Marte, che da un giorno all'altro è passato dall'essere a sfavore al diventare il tuo grande alleato, cambiano completamente le tue energie. Da oggi sei pronto a fare, strafare, organizzare, riprendere il controllo di tutto quello che ultimamente hai lasciato un po' al suo destino. Prima di tutto, vuoi pensare alle vacanze e troverai sicuramente un modo geniale per risolvere il problema del carburante.

Capricorno

Quando vedi le immagini di Zendaya, bellissima e con una piccola T dedicata al marito tatuata sul costato, pensi proprio che l'amore possa tutto. Questo pensiero ti guiderà per questa giornata, quando l'amore spinge, grazie alla Luna e a Venere a favore, ma Marte contrario ti fa capire che gli ostacoli ci sono e vanno superati.

Acquario

Queste giornate, più faticose dal punto di vista emotivo, ti mettono in crisi, caro Acquario. Ti fanno barcollare nelle tue certezze e tu, di tutta risposta, sarai un po' più maleducato del solito, un po' più freddo e irriverente. Hai meno voglia di giocare, di scherzare, di essere il simpaticone di sempre. Con Venere a sfavore e la Luna che ti pone quesiti esistenziali importanti, oggi potresti uscirtene con delle critiche poco strutturate, un po' come Trump che minaccia la Nato per la mancata vittoria in Iran.

Pesci

Marte ti ha abbandonato per passare nel segno dell'Ariete, ma si sa, la vita va così. Tu però, caro Pesci, non dimentichi l'importanza dei tuoi pensieri, della tua attività intellettuale e della tua grande capacità di progettare in grande, con l'aiuto di Mercurio e Giove, tutti e due a tuo favore. Nessuno potrà rubarti le tue idee e i tuoi progetti. Sei scaltro come l'82enne che ha chiamato la polizia per sventare la rapina che dei malintenzionati le stavano preparando.