Sfera Ebbasta annuncia il concerto a San Siro nel 2026: dove, come e quando acquistare i biglietti per Milano

Sfera Ebbasta torna allo stadio San Siro di Milano nel 2026 con un concerto evento per festeggiare i 10 anni di carriera. Ecco dove e come comprare i biglietti.
A cura di Francesco Raiola
Sfera Ebbasta Milano 2026

Sfera Ebbasta ha annunciato un concerto allo stadio San Siro di Milano per il prossimo 8 luglio 2026. È un ritorno nello stadio meneghino per il trap king italiano che si era già esibito con un doppio sold out nel 2024, mentre quest'anno aveva cantato per quattro serate all'Unipol Forum di Assago. Che qualcosa stesse bollenfo in pentola era già chiaro ai fan che nei giorni scorsi hanno potuto osservare il marchio del rapper di Cinisello Balsamo, ovvero "$€", proiettato proprio sulle torri del San Siro. I loghi erano proprio dei colori che avevano segnato alcuni degl album cult di Sfera Ebbasta.

Come acquistare i biglietti per vedere il concerto di Sfera Ebbasta

Si chiama $€LEBRAT10N l'evento live che lo vedrà protagonista l'anno prossimo con un concerto in cui il rapper ripercorrerà e celebrerà – canzone dopo canzone, successo dopo successo e record dopo record – i 10 anni di carriera che lo hanno consacrato come uno dei fenomeni assoluti della musica italiana. Per tutti i fan che vorranno acquistare i biglietti per SFERA EBBASTA – $€LEBRAT10N, questi saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di giovedì 27 novembre, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di lunedì 1 dicembre. Vale sempre la stessa raccomandazione da parte degli organizzatori, ovvero quello di non acquistare biglietti al di fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

I numeri e gli album di Sfera Ebbasta, fenomeno trap

A oggi, infatti Sfera può vantare 234 Dischi di platino, e 35 dischi d'oro, per una carriera che lo ha visto cominciare, discograficamente nel 2015. È di quell'anno, infatti, la pubblicazione del suo primo album "XDVR", che fu ripubblicato come "XDVR Reloaded" – che conteneva la hit "Ciny", "Panette" e "XDVRRMX -, seguito l'anno successivo dall'album omonimo che conteneva "Visiera a becco" e "Bang Bang", mentre con "Rockstar" del 2018 ha definitivamente sdoganato il fenomeno trap in Italia. Nel 2020 è stata la volta di "Famoso", mentre nel 2023 ha pubblicato "X2VR" e nel 2025 il joint album con Shiva "Santana Money Gang". L'estate scorsa Sfera è stato protagonista anche dell'estate musicale italiana, grazie a "Yakuza" assieme a Elodie, singolo da 37 milioni di stream su Spotify.

