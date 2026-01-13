Scrive una canzone per la sua proposta di matrimonio e va in classifica: Buonasera signorina di Itto diventa virale

Federico ‘Itto’ Urgesi è l’autore di “Buonanotte signorina”, una canzone scritta per la sua proposta di matrimonio e adesso in tendenza su TikTok e Spotify. La storia del brano e il passato ad Amici 14 del cantante.

Federico ’Itto’ Urgesi, via Instagram

"Buonasera signorina", la canzone di Federico ‘Itto' Urgesi, è entrata nella top 5 dei brani più virali in Italia, come suggerisce Spotify. Il brano, prodotto da Fabio Boccuzzi e dallo stesso Itto, sta pian piano raccogliendo numeri sempre più importanti su TikTok, con centinaia di utilizzi come sottofondo ai video della piattaforma. Un successo che il cantante torinese ha voluto celebrare con un video su Instagram in cui balla con sua moglie, protagonista del racconto del brano, scrivendo nella didascalia: "Aiuto, ho scritto questa canzone per chiederle di sposarmi ma ora è diventata la quinta canzone più virale in Italia". Effettivamente, come racconta sul suo profilo Instagram, la canzone è stata la colonna sonora di uno dei momenti più importanti della sua vita, con la coppia che si è ripresa anche il giorno del matrimonio, mentre intonava le note della canzone.

Ma cosa rende "Buonasera signorina" un caso molto particolare? Il racconto di Itto sui social sembra descrivere anche il contesto in cui è nata la canzone. Infatti, la coppia, inizialmente separata da oltre 7mila chilometri di distanza (per le origini statunitensi della donna), si sarebbe conosciuta su Hinge, un'app di incontri, prima di dare vita a una storia molto romantica, parafrasata anche nel testo. Passaggi come "Ci prendiamo un caffè che dura tutta la vita. Fra miliardi di persone vedo solo te" e "Mi hanno detto che mi sposi, pesca, nocciolo e cianuro, quegli occhi verdi velenosi, mi ucciderai" descrivono solo alcuni momenti di una relazione suggellata con la proposta di matrimonio nel settembre 2024 e successivamente con il matrimonio avvenuto solo poche settimane fa.

"Buonasera signorina" di Itto in tendenza su TikTok e Spotify

"Buonasera signorina" è invece stata pubblicata lo scorso luglio 2025 e finora ha raccolto poco meno di 70mila stream, anche se i numeri sono destinati a salire, come suggerisce anche la Viral 50 Italia. Ad aggiungere un ornamento alla canzone c'è anche l'omaggio alla più famosa "Buonasera signorina" di Fred Buscaglione, che Itto utilizza tra la fine del primo ritornello e l'inizio del secondo verso e poi nel finale. Il brano è contenuto nell'Ep "Piccole canzoni per grandi amori", pubblicato nell'estate 2025. Nei vari utilizzi dei creator su TikTok, c'è chi ha ripreso proprio il verso "Scegliamo un giorno a caso sul calendario, ti guarderò negli occhi e ti dirò: Io lo voglio, buonasera signorina, buonasera signorina" per raccontare la propria relazione a distanza. Ma anche creator che hanno utilizzato il passaggio "Quegli occhi verdi velenosi. Mi ucciderai. Come nelle storie del cinema. Sai che mi hanno detto così?", per mostrare il colore dei propri occhi.

La carriera di Itto e il passato ad Amici 14

"Buonasera signorina" è l'ennesima canzone che, dal basso e in maniera casuale, sta ricevendo una grande attenzione mediatica anche a mesi dalla sua uscita. Basti pensare, solo negli ultimi mesi, a ciò che è accaduto a Eddie Brock con "Non è mica te", ma più recentemente a "Soltero" di Leonardo De Andreis (qui l'intervista). Itto, nome d'arte di Federico Urgesi, ha però una lunga carriera come musicista e autore indie. Un lungo viaggio da indipendente in cui ha pubblicato Ep come "The night was Long" nel 2016, seguito da "Limoni" e "7 Pills" fino all'ultimo "Piccole canzoni per grandi amori", che contiene "Buonasera signorina". Nel 2024 ha pubblicato anche il suo primo album ufficiale dal titolo "Questi dannati 20 anni".

Ma facendo un passo indietro, Itto è stato anche un protagonista "poco visibile" in uno dei talent più importanti in Italia: stiamo parlando di Amici. Infatti, il cantante ha fatto parte dell'edizione 14, quella che vedeva protagonisti Stash con i The Kolors e Briga, ma anche la contrapposizione tra Emma ed Elisa come direttrici artistiche delle due squadre: la bianca e la blu. E la presenza tra i professori di Carlo di Francesco e Francesco Sarcina, oltre a Grazia di Michele e l'attuale insegnante Rudy Zerbi. L'avventura di Itto ad Amici durò solo 50 giorni, arrivato durante la prima puntata del Pomeridiano e uscito durante uno sfoltimento avvenuto in un day-time. Infatti, in quel momento, i professori di canto decisero di sfoltire la rosa dei concorrenti che avrebbero potuto concorrere al Serale.

Itto, Amici 14

Non sono molte le registrazioni di Itto ad Amici, ma è possibile ritrovare sulla pagina di Witty Tv la clip con cui Itto si presenta al programma, con un inedito in lingua inglese. In un'intervista al giornale studentesco dell'Università di Torino, Itto ha raccontato della sua partecipazione e di come lo avesse inizialmente allontanato dalla musica: "La cosa più importante che ho imparato è stato sicuramente il non avere paura di suonare o cantare davanti al pubblico, grande o piccolo che sia; prima del programma avevo fatto una decina di concerti, non c’era mai stata una folla. Non ero più convinto della musica, volevo mollare. E così ho fatto per due mesi. Volevo riprendere l’università, che avevo dovuto sospendere nei mesi in cui ero stato ad Amici. Ma la musica chiamava e percorrere la sua strada era inevitabile".