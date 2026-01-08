Testo e significato di Soltero, è di Leonardo De Andreis il primo tormentone TikTok del 2026 ma uscito nel 2025

Si chiama Soltero la canzone di Leonardo De Andreis che ha conquistato TikTok ed è in testa alla classifica Viral 50 di Spotify. Ecco il testo e il significato della canzone.

C'è voluto un anno esatto perché "Soltero", la canzone di Leonardo De Andreis diventasse virale e finisse in testa alle classifiche streaming. Grazie a TikTok, infatti, da qualche settimana questa canzone del cantautore pomeziano è cantata da chiunque e possiamo sentirla ogni volta che si apre TikTok. Dal 9 gennaio sarà anche in radio, cose che le darà una seconda ondata di popolarità. Intanto la canzone è volata in testa alla classifica Viral 50 Italia di Spotify ed è nella top 50 Italia. Un successo inaspettato, quello del cantautore che nel 2018 si era messo alla prova con Sanremo Young, il talent show di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Ma c'è voluta la GenZ e il racconto della solitudine in amore ("Soltero" significa "single", "scapolo", in spagnolo) a far diventare De Andreis – che convive con una disabilità motoria – diventare il primo fenomeno musicale del 2026 grazie al ritornello: "Mia personale opinione, le relazioni non son nulla di vero, mai ricevuto un affetto sincero, a questo punto io rimango Soltero".

Il testo di Soltero di Leonardo De Andreis

M'innamorai perdutamente di te

Non sapendo di incappare in una delusione

Ed ancora oggi non so perché

Ho cercato di ingabbiarmi in una relazione

Ho smesso di credere da tempo

Alla favoletta dell'amore eterno

Ed anche quest'inverno dico chiaramente

E felicemente la mia

Mia personale opinione

Le relazioni non son nulla di vero

Mai ricevuto un affetto sincero

A questo punto io rimango Soltero

Ho sentito mille parole

Discorsi vuoti senza un fine concreto

Mai ricevuto un affetto sincero

A questo punto io rimango Soltero, Soltero

Sempre piaciuto aiutare gli altri

Non chiedermi di fare amicizia, credo sia un po' fittizia

Che nasconda sempre un po' di furbizia

Primizia di una tossica e spietata malizia

Vivo una vita di stenti

Con disagi e vari tormenti

Però tra asocialità e apatia

Armonia, dico la mia

Mia personale opinione

Le relazioni non son nulla di vero

Mai ricevuto un affetto sincero

A questo punto io rimango Soltero

Ho sentito mille parole

Discorsi vuoti senza un fine concreto

Mai ricevuto un affetto sincero

A questo punto io rimango Soltero, Soltero

Nessuno mi ha mai detto: "I miss you, my friend"

Senza un secondo fine, logica molto fine

Non sono molto affine alle sviolinatine

Tutte effimere moine che non trovano una fine

Guardo solamente avanti

E se mi chiedi di esperienze piccanti

Cibo piccante non ne mangio (di cosa parli?)

Mia personale opinione

Le relazioni non son nulla di vero

Mai ricevuto un affetto sincero

A questo punto io rimango Soltero

Ho sentito mille parole

Discorsi vuoti senza un fine concreto

Mai ricevuto un affetto sincero

A questo punto io rimango Soltero, Soltero, oh.

Significato di Soltero di De Andreis

Nonostante tutti la cantino con allegria, la canzone di De Andreis – prodotta da Francesco Comunale – è molto amara e racconta una solitudine che non è solo sentimentale, ma anche di rapporti più larghi. Il cantautore racconta di come nella sua vita non abbia mai ricevuto "un affetto sincero", che tutte le relazioni avevano un secondo fine. Tutto comincia con l'amore, con un innamoramento ("M'innamorai perdutamente di te non sapendo di incappare in una delusione"), per questo il ritornello ("Ho sentito mille parole, discorsi vuoti senza un fine concreto"). Ma la seconda e la terza strofa della canzone allargano la prospettiva: "Non chiedermi di fare amicizia, credo sia un po' fittizia, che nasconda sempre un po' di furbizia" canta De Andreis, che continua "Nessuno mi ha mai detto: "I miss you, my friend" senza un secondo fine, logica molto fine".

Ma il cantautore parla anche della sua condizione, accennando un "Vivo una vita di stenti con disagi e vari tormenti, però tra asocialità e apatia, armonia, dico la mia". De Andreis , insomma, canta il bisogno di bastare a se stessi, senza scendere a compromessi per cercare relazioni (amorose e amicali) che definisce tossiche. "meglio soli che in una relazione costruita su basi fragili o fittizie" spiega il cantautore. Nel 2018, a Sanremo Young, si esibì in "Cose della vita" di Eros Ramazzotti e "Pregherò", portata al successo da Adriano Celentano. Di lui la madre – intervistata a La vita in diretta – disse che non esiste la parola "rancore" e parlò del suo futuro come "bellissimo".