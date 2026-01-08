Testo e significato di Soltero, è di Leonardo De Andreis il primo tormentone TikTok del 2026 ma uscito nel 2025
C'è voluto un anno esatto perché "Soltero", la canzone di Leonardo De Andreis diventasse virale e finisse in testa alle classifiche streaming. Grazie a TikTok, infatti, da qualche settimana questa canzone del cantautore pomeziano è cantata da chiunque e possiamo sentirla ogni volta che si apre TikTok. Dal 9 gennaio sarà anche in radio, cose che le darà una seconda ondata di popolarità. Intanto la canzone è volata in testa alla classifica Viral 50 Italia di Spotify ed è nella top 50 Italia. Un successo inaspettato, quello del cantautore che nel 2018 si era messo alla prova con Sanremo Young, il talent show di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Ma c'è voluta la GenZ e il racconto della solitudine in amore ("Soltero" significa "single", "scapolo", in spagnolo) a far diventare De Andreis – che convive con una disabilità motoria – diventare il primo fenomeno musicale del 2026 grazie al ritornello: "Mia personale opinione, le relazioni non son nulla di vero, mai ricevuto un affetto sincero, a questo punto io rimango Soltero".
Il testo di Soltero di Leonardo De Andreis
M'innamorai perdutamente di te
Non sapendo di incappare in una delusione
Ed ancora oggi non so perché
Ho cercato di ingabbiarmi in una relazione
Ho smesso di credere da tempo
Alla favoletta dell'amore eterno
Ed anche quest'inverno dico chiaramente
E felicemente la mia
Mia personale opinione
Le relazioni non son nulla di vero
Mai ricevuto un affetto sincero
A questo punto io rimango Soltero
Ho sentito mille parole
Discorsi vuoti senza un fine concreto
Mai ricevuto un affetto sincero
A questo punto io rimango Soltero, Soltero
Sempre piaciuto aiutare gli altri
Non chiedermi di fare amicizia, credo sia un po' fittizia
Che nasconda sempre un po' di furbizia
Primizia di una tossica e spietata malizia
Vivo una vita di stenti
Con disagi e vari tormenti
Però tra asocialità e apatia
Armonia, dico la mia
Mia personale opinione
Le relazioni non son nulla di vero
Mai ricevuto un affetto sincero
A questo punto io rimango Soltero
Ho sentito mille parole
Discorsi vuoti senza un fine concreto
Mai ricevuto un affetto sincero
A questo punto io rimango Soltero, Soltero
Nessuno mi ha mai detto: "I miss you, my friend"
Senza un secondo fine, logica molto fine
Non sono molto affine alle sviolinatine
Tutte effimere moine che non trovano una fine
Guardo solamente avanti
E se mi chiedi di esperienze piccanti
Cibo piccante non ne mangio (di cosa parli?)
Mia personale opinione
Le relazioni non son nulla di vero
Mai ricevuto un affetto sincero
A questo punto io rimango Soltero
Ho sentito mille parole
Discorsi vuoti senza un fine concreto
Mai ricevuto un affetto sincero
A questo punto io rimango Soltero, Soltero, oh.
Significato di Soltero di De Andreis
Nonostante tutti la cantino con allegria, la canzone di De Andreis – prodotta da Francesco Comunale – è molto amara e racconta una solitudine che non è solo sentimentale, ma anche di rapporti più larghi. Il cantautore racconta di come nella sua vita non abbia mai ricevuto "un affetto sincero", che tutte le relazioni avevano un secondo fine. Tutto comincia con l'amore, con un innamoramento ("M'innamorai perdutamente di te non sapendo di incappare in una delusione"), per questo il ritornello ("Ho sentito mille parole, discorsi vuoti senza un fine concreto"). Ma la seconda e la terza strofa della canzone allargano la prospettiva: "Non chiedermi di fare amicizia, credo sia un po' fittizia, che nasconda sempre un po' di furbizia" canta De Andreis, che continua "Nessuno mi ha mai detto: "I miss you, my friend" senza un secondo fine, logica molto fine".
Ma il cantautore parla anche della sua condizione, accennando un "Vivo una vita di stenti con disagi e vari tormenti, però tra asocialità e apatia, armonia, dico la mia". De Andreis , insomma, canta il bisogno di bastare a se stessi, senza scendere a compromessi per cercare relazioni (amorose e amicali) che definisce tossiche. "meglio soli che in una relazione costruita su basi fragili o fittizie" spiega il cantautore. Nel 2018, a Sanremo Young, si esibì in "Cose della vita" di Eros Ramazzotti e "Pregherò", portata al successo da Adriano Celentano. Di lui la madre – intervistata a La vita in diretta – disse che non esiste la parola "rancore" e parlò del suo futuro come "bellissimo".