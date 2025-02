Sanremo 2025, cosa dicono i social: amato da GenZ, Rose Villain paga le parole contro Meloni

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Carlo Conti

Mancano pochi giorni alla partenza del Festival di Sanremo 2025 e l'attenzione cresce sempre di più: ci sono i testi delle canzoni, l'attesa per ascoltarle, ma anche le polemiche come il ritiro di Emis Killa, le notizie dei giorni scorsi su Fedez, i vecchi dissapori con Tony Effe, oltre alle curiosità come il Topo Gigio con cui duetterà Lucio Corsi, senza contare co-conduttori, co-conduttrici e ospiti come Jovanotti, Duran Duran e Damiano David. Pierluigi Vitale, Social Media Analyst e Serena Pelosi, linguista, con l'ausilio di YouScan hanno analizzato per Fanpage quello che del Festival si dice sui social, non solo dei contenuti pubblicati dai partecipanti sui rispettivi canali social (relativi a Sanremo 2025), ma anche delle menzioni, tra post e commenti su tutti i canali, di utenti, community e organi d’informazione.

Il Festival amato dai giovani

Sanremo, per esempio, si conferma un evento amato dai giovani, oltre ai Millennial, quindi, anche la GenZ è molto partecipe a quello che avviene, con una maggioranza di donne. È un dato che si ripete da qualche anno, da quando, insomma, Sanremo è stato svecchiato e oggi anche i rapper giovani lo prendono in considerazione come strumento di promozione della propria musica. Il pubblico è sempre più variegato, oltre che per età, pure per interessi, e così oltre alla musica, quelli dello spettatore del Festival vanno "dal cinema allo sport, dall’arte alla famiglia, fino ai motori e al gaming".

Sentiment positivo per Sanremo 2025

Vista l'età del pubblico interessato alla manifestazione, non è sorprendente che Instagram sia "ancora uno dei canali principali in cui si moltiplicano le interazioni, ma è TikTok ad essere il luogo dei volumi più elevati" con un sentiment molto positivo: "Un vero e proprio plebiscito di positività nei giorni che precedono il festival, specie sui social dove c’è maggior partecipazione del pubblico giovane. Solo su YouTube il sentiment negativo raggiunge il 10%" si legge nei dati del rapporto. Ciò che ha creato maggiori problemi sono le polemiche degli ultimi giorni, ma non solo, perché oltre ai già citati Fedez e Killa sconta la sua schiettezza Rose Villain protagonista nei giorni scorsi di dichiarazioni sul governo quando ha detto di non sentirsi tutelata da Giorgia Meloni.

Curiosità per Topo Gigio, amate Elodie e Giorgia

Ottime le interazioni per Giorgia ed Elodie, mentre se si parla del mood del pubblico sui testi o sulle aspettative (prima che questi venissero resi noti) l'attenzione maggiore era per due cantautori come Brunori Sas e Lucio Corsi. Molta attenzione anche per le co-conduzioni del festival, soprattutto per Mahmood, ma anche per Gerry Scotti e Antonella Clerici, mentre tra gli ospiti dei duetti attesissimo quello di Corsi con Topo Gigio, mentre Lazza, che pure era tra i più cercati, non parteciperà dopo l'esclusione di Emis Killa con cui avrebbe dovuto duettare.