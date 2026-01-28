Salta il concerto degli Earth a Bologna: “Non volevano suonare con la bandiera della Palestina sul palco”

Ieri, martedì 27 gennaio 2026, si sarebbe dovuta esibire al TPO (Teatro Polivalente Occupato) di Bologna la band metal, originaria di Seattle, degli Earth. Sarebbe stata l'occasione anche per la formazione composta da Dylan Carlson, Adrienne Davies, Don McGreevy e Steve Moore di celebrare il ventesimo anniversario del loro album di maggior successo, "Hex; Or Printing in the Infernal Method", se tutto non fosse stato cancellato solo pochi minuti prima dell'inizio, con la sala già completamente piena.

Al centro delle motivazioni del mancato accordo finale tra il frontman della band, Dylan Carlson, e l'organizzazione del TPO, ci sarebbe stata la presenza di una bandiera palestinese affissa al lato del palco. Nell'equazione, anche se non coinvolta nella decisione finale come hanno suggerito entrambe le parti, rientrebbe anche il Freakout Club.

A comunicare l'annullamento della serata, come riportano i video pubblicati sui social, sono gli attivisti dell'associazione che hanno chiarito ciò che è accaduto a Radiocittafujiko: "Inizialmente il frontman ci aveva detto di non voler essere associato a nessun simbolo e nessuna bandiera, poi abbiamo scoperto che aveva problemi con quella bandiera, problemi personali e nemmeno condivisi da tutta la band".

Secondo le ricostruzioni fornite dagli organizzatori, il musicista avrebbe motivato la richiesta sostenendo di non voler associare la propria performance a simboli politici. Lo ha sostenuto anche nel post su Instagram, pubblicato poi nelle ore successive, che recita: "Mi scuso con chi voleva vedere un po' di musica a Bologna stasera, ma il TPO mette la politica al di sopra della musica e ha annullato lo spettacolo degli Earth. Né gli Earth né Freakout Club c'entrano nulla". Non è la prima volta che Carlson e la sua band abbiano suonato nel TPO: la prima volta fu nel 2019, mentre 6 anni prima, in una formazione solista, Carlson si esibì al Freakout Club.

Interessante sarà capire se nelle prossime ore gli Earth si esibiranno nel loro secondo appuntamento italiano per questa mini-leg. Infatti, la band suonerà stasera al Circolo Magnolia di Segrate (Milano) dalle ore 21. L'annullamento delle scorse ore non sembra aver inficiato l'altra tappa italiana finora. Nel frattempo, nel video pubblicato sui social, gli attivisti del TPO hanno sottolineato che la decisione non ricadrà sui fan della band accorsi a Bologna: "Per noi è una decisione molto pesante da prendere, come per loro, anche perché sappiamo che tante e tanti vengono da fuori. È uno dei motivi per cui i biglietti saranno rimborsati e tutto sarà a carico del TPO. Ci dispiace, grazie per la comprensione. Free Palestine!"